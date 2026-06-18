Copa do Mundo 2026 pode ter primeiro classificado ao mata-mata ainda hoje; veja como

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A quinta-feira, 18, abre a segunda rodada da Copa do Mundo de 2026, mas já podemos conhecer a primeira seleção classificada ao mata-mata ao fim do dia. Tudo depende do resultado do jogo entre México e Coreia do Sul no Grupo A, às 22h, no Estádio Akron, em Guadalajara.



O vencedor dessa partida já terá vaga garantida na segunda fase, independentemente de quaisquer outros placares na terceira e última jornada. A situação ocorre por conta do empate de 1 a 1 entre República Tcheca e África do Sul, que abriu o dia, em Atlanta.



Tanto México quanto Coreia do Sul triunfaram na primeira rodada e têm três pontos cada, enquanto os outros da chave tem apenas um. As contas são simples, a vitória faria com que um dos dois chegasse a seis, e como o terceiro e quarto colocados só poderiam chegar a quatro, é mata-mata confirmado.





Se empatarem, porém, fica absolutamente tudo em aberto. Os dois iriam a quatro pontos, e ambos enfrentam República Tcheca e África do Sul no último jogo; se os dois perdessem, todas as seleções do Grupo A empatariam em quatro pontos e tanto as vagas direta quanto um possível melhor terceiro colocado decidiriam-se no saldo de gols.



Entre todos os jogos da quinta-feira, esse é o único que pode garantir uma classificação antecipada. As outras duas partidas são: Suíça x Bósnia e Herzegovina e Canadá x Catar, pelo Grupo B Todas as equipes dessa chave empataram na abertura e, assim, precisarão esperar até os momentos finais para definir quem avança.



México e Coreia do Sul se enfrentam às 22h, com transmissão da Globo na TV aberta, do SporTV na TV fechada e da CazéTV no YouTube.

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