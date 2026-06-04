A- A+

COPA DO MUNDO Copa do Mundo 2026 terá novo protocolo nos hinos com todos os jogadores reunidos no gramado Jogadores reservas também farão parte do momento

A Fifa anunciou nesta quinta-feira uma série de mudanças para as cerimônias pré-jogo da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. A principal novidade estará no momento dos hinos nacionais: todos os jogadores relacionados para a partida, e não apenas os titulares, ficarão reunidos no gramado durante a execução das músicas de seus países.

Pelo novo protocolo, os atletas entrarão em campo acompanhados por crianças de programas sociais da Fifa e se posicionarão ao redor de um grande banner instalado no círculo central. A ideia é transformar o momento dos hinos em uma experiência mais imersiva para torcedores e jogadores, dando protagonismo a todo o elenco presente na partida.

Além da reunião dos atletas no centro do campo, a Fifa também utilizará bandeirões gigantes das seleções, elementos visuais espalhados pelo gramado e uma nova disposição dos participantes para ampliar a interação com o público presente nos estádios.

Segundo a entidade, a proposta é garantir que cada jogador convocado para o jogo participe de um dos momentos mais simbólicos da competição, independentemente de começar a partida como titular ou no banco de reservas.

"À medida que a Copa do Mundo cresce, continuamos inovando a forma como o futebol é vivido. Ter todos os jogadores e árbitros posicionados frente a frente no círculo central durante os hinos nacionais criará um momento de união, orgulho e emoção que pertence às equipes e a todos que estão no estádio", afirmou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Após os hinos, a cerimônia seguirá o protocolo tradicional, com cumprimento entre as equipes, fotos oficiais dos times titulares e o sorteio de campo realizado pelos capitães. Nas fases mais avançadas do torneio, a Fifa também prevê a utilização de fumaça colorida, efeitos pirotécnicos e outras atrações visuais para reforçar o espetáculo antes do início das partidas.

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira da história com 48 seleções participantes e terá jogos distribuídos entre Estados Unidos, México e Canadá.



Veja também