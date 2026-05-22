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Futebol Copa do Mundo 2026 terá salas sensoriais para torcedores em todos os estádios A medida é inédita e voltada aos torcedores com necessidades sensoriais

Em busca de garantir acessibilidade em todos os 104 jogos da Copa do Mundo 2026, a Fifa anunciou nesta quinta-feira, que todos os 16 estádios do Mundial contarão com salas sensoriais. A medida é inédita e voltada aos torcedores com necessidades sensoriais.

Ambientes adaptados foram projetados para receber pessoas com dificuldades relacionadas ao processamento sensorial, fruto de uma colaboração entre Fifa, Hisense e a ONG KultureCity, líder global em acessibilidade e inclusão para pessoas com deficiências invisíveis. A ação resultará na certificação internacional "Sensory Inclusive" ao maior evento de futebol do mundo.

Todas as salas sensoriais contarão com televisões projetadas para promover o relaxamento e a regulação sensorial. As salas estarão dentro dos estádios ou na área de experiência do torcedor e terão iluminação reduzida, com menos ruído e recursos táteis, além de assentos confortáveis. Vale destacar que os espaços também vão ter TVs com conteúdo visual calmante para apoiar relaxamento e regulação sensorial.

"O futebol une o mundo, e o nosso objetivo é ajudar todos a participarem do esporte - seja como jogador ou como torcedor. Estamos orgulhosos de que a Copa do Mundo da Fifa 2026 seja o primeiro torneio da história a receber a designação de Sensorialmente Inclusivo. Com os recursos fornecidos, os torcedores com necessidades sensoriais poderão desfrutar do jogo bonito pessoalmente conosco na maior Copa do Mundo da Fifa até agora", disse Heimo Schirgi, diretor de operações da Copa.

De acordo com a Fifa, de 5% a 16,5% da população mundial apresenta necessidades de processamento de estímulos sensoriais. Em eventos esportivos, fatores como barulho intenso, movimentação constante e concentração de pessoas podem dificultar a permanência desse público.

"A decisão da Fifa mostra uma evolução importante do esporte global: a experiência acessível e a inclusão real. Quando uma Copa do Mundo implementa salas sensoriais, audiodescrição e recursos de acessibilidade em escala global, ela envia uma mensagem muito forte para toda a indústria esportiva sobre pertencimento e democratização do acesso ao espetáculo. É um movimento que reforça que o esporte deve ser pensado para todos, permitindo que mais pessoas possam fazer parte da experiência, viver a emoção do evento e se conectar genuinamente com esse momento", analisa Danielle Vilhena, diretora de operações e projetos da Agência End to End, voltada a soluções e marketing especializada na indústria do esporte.

Ainda segundo a Fifa, pessoas portadoras de condições como autismo, transtorno de estresse pós-traumático, demência e ansiedade poderão utilizar as salas a qualquer momento da partida, além de quem sofre sobrecarga sensorial.

No Brasil, estádios como Nubank Parque, casa do Palmeiras, Beira-Rio, do Internacional, Alfredo Jaconi, do Juventude, e Arena Pantanal, utilizado pelo Cuiabá, contam com espaços voltados à inclusão e acessibilidade de pessoas com autismo.

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