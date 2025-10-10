Copa do Mundo 2026: veja calendário completo com datas da abertura e final
Copa do Mundo de 2026 será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, com início em 11 de junho
Faltando menos de um ano para a Copa do Mundo de 2026, o torneio começa em 11 de junho e será sediado por Estados Unidos, Canadá e México. Esta será a primeira edição com 48 seleções, novo formato da Fifa, e a Seleção Brasileira já está classificada.
Também já estão definidas as datas do jogo de abertura e da grande final. Veja, abaixo todas as datas previstas para o torneio.
Copa do Mundo 2026: veja todas as datas
Jogo de abertura: 11 de junho de 2026
Final: 19 de julho de 2026
Primeira rodada: 11 a 17 de junho
Segunda rodada: 18 a 23 de junho
Terceira rodada: 24 a 27 de junho
32-avos de final: 28 de junho a 3 de julho
Oitavas de final: 4 a 7 de julho
Quartas de final: 8 a 11 de julho
Semifinais: 14 e 15 de julho
Disputa de terceiro lugar: 18 de julho