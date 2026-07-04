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Copa do Mundo Ancelotti x Haaland: veja retrospecto e estratégias do técnico para frear artilheiro norueguês Treinador italiano já enfrentou o atacante em grandes jogos e busca repetir estratégias de sucesso

Ancelotti x Haaland: veja retrospecto e estratégias do técnico para frear artilheiro norueguês

Por Marina Borges

São Paulo, 04 (AE) - Carlo Ancelotti terá um dos maiores desafios da Copa do Mundo neste domingo, 5, quando o Brasil enfrenta a Noruega pelas oitavas de final. Do outro lado estará Erling Haaland, terceiro maior artilheiro do torneio até aqui com cinco gols e principal referência ofensiva da equipe europeia. O treinador italiano, no entanto, conhece bem o atacante após diversos confrontos continentais.

Ao longo da carreira, Ancelotti enfrentou Haaland em oito oportunidades, comandando Napoli e Real Madrid. O retrospecto é equilibrado, mas revela um padrão: o técnico italiano raramente apostou em marcação individual exclusiva. Em vez disso, priorizou o funcionamento coletivo do sistema defensivo para limitar os espaços do centroavante.

Mesmo assim, houve um jogador que assumiu papel de destaque nesses confrontos: Antonio Rüdiger. O zagueiro alemão ficou responsável pelos principais duelos físicos com Haaland, utilizando força, antecipação e perseguição constante para dificultar a vida do camisa 9. Ainda assim, Ancelotti sempre fez questão de destacar que o sucesso da estratégia dependia da organização de toda a equipe, e não apenas de um defensor.

A UTILIZAÇÃO DE RÜDIGER COMO PEÇA-CHAVE CONTRA HAALAND

O primeiro grande encontro entre ambos aconteceu na semifinal da Champions League de 2022/23. Na ida, disputada em Madri, Rüdiger conseguiu neutralizar Haaland, que passou em branco no empate por 1 a 1. Na volta, porém, apesar de o norueguês novamente não marcar, o Manchester City goleou por 4 a 0 e eliminou o Real Madrid.

Na temporada seguinte, os clubes voltaram a se encontrar, desta vez pelas quartas de final. Novamente, Rüdiger foi o principal responsável por acompanhar Haaland durante boa parte das partidas. O atacante teve pouca participação tanto no empate por 3 a 3 no Santiago Bernabéu quanto no 1 a 1 em Manchester. O desempenho discreto foi tão evidente que Pep Guardiola optou por substituí-lo antes da prorrogação no duelo decisivo.

O cenário mudou apenas em fevereiro de 2025. Sem Rüdiger em campo, Haaland marcou os dois gols do Manchester City na derrota por 3 a 2 para o Real Madrid, pelo playoff da Champions League. No confronto de volta, porém, o defensor retornou à equipe, enquanto o norueguês permaneceu no banco durante praticamente toda a partida, vencida pelos espanhóis por 3 a 1.

A sequência reforçou a impressão de que Ancelotti costuma montar um plano específico para limitar o camisa 9, sempre priorizando o bloqueio dos espaços dentro da área e impedindo que ele receba bolas em condições de finalizar.

GABRIEL MAGALHÃES PODE REPETIR PAPEL DESEMPENHADO POR RÜDIGER

Na seleção brasileira, a tendência é que Gabriel Magalhães seja o defensor encarregado dos principais embates físicos com Haaland. O zagueiro do Arsenal conhece bem o atacante por enfrentá-lo frequentemente na Premier League e reúne características semelhantes às de Rüdiger: força física, imposição no jogo aéreo e boa capacidade de antecipação.

Mesmo assim, a marcação dificilmente será individual durante toda a partida. A expectativa é de que Ancelotti mantenha sua filosofia de compactação defensiva, reduzindo os espaços para impedir que Haaland receba em condições favoráveis dentro da área.

Neste domingo, 5, a missão será conter um dos atacantes mais letais do futebol mundial e garantir a classificação do Brasil às quartas de final da Copa do Mundo.

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