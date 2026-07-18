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Copa do Mundo Espanha suspende último treino antes da final; atividade da Argentina é adiada Seleções fazem ajustes na preparação para a decisão do Mundial, com a Espanha preservando seus jogadores e a Argentina alterando a programação da atividade prevista

A Espanha suspendeu neste sábado (18) seu último treino antes da final da Copa do Mundo contra a Argentina, devido a fortes tempestades na região de Nova Jersey, enquanto a 'Albiceleste' decidiu adiar sua atividade.

Chuvas fortes, trovões e relâmpagos ocorrerão em locais onde ambas as preferências são específicas.

“Foi uma tempestade suspensa seguindo o protocolo de segurança contra os Estados Unidos”, declarou a Federação Espanhola.

Os campeões europeus tinham previsão de treinar em campo às 11h no horário local (meio-dia em Brasília).

No momento em que a imprensa posicionava suas câmeras à beira do gramado do Centro de Treinamento Melanie Lane, em East Hanover, para uma sessão de 15 minutos aberta aos jornalistas, um representante da Fifa anunciou que foi inicialmente descrito como um adiamento.

Enquanto os repórteres se abrigavam nos vestiários do Red Bull New York transformados em uma sala de imprensa improvisada, uma chuva forte, acompanhada de raios e trovões, castigava a região.

Minutos depois, a Federação Espanhola anunciou o cancelamento, acrescentando que "os jogadores estão realizando uma sessão de ativação nas instalações cobertas".

A dez quilômetros de distância, a situação meteorológica era a mesma para a Argentina, que tinha o início de seu último treino antes da final programada para as 11h30 (horário local; 15h30 de Brasília), no complexo Columbia Park, em Morristown.

A atividade da 'Albiceleste' também foi adiada devido a chuvas fortes, trovões e raios, antes que os jornalistas pudessem entrar no gramado para acompanhar os primeiros 15 minutos do treino.

A chuva tardia depois de alguns minutos, e a equipe da Associação do Futebol da Argentina (AFA) entrou no campo de treinamento para montar tendas.

No entanto, o oficial da Fifa responsável pelo treino disse à AFP que, por enquanto, não há decisão e a atividade permanece oficialmente adiada.

Na quinta e na sexta-feira, um visitante indesejado perturbou as rotinas da Argentina e da Espanha: uma fumaça de incêndios florestais no Canadá, que se espalhou até Nova Jersey.

Segundo especialistas, a chuva deste sábado ajudará a dispersar a fumaça e a evitar riscos maiores durante a final entre os campeões atuais da América do Sul e da Europa, no domingo.

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