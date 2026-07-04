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Copa do Mundo

Atacante demonstra confiança, enquanto Cristiano Ronaldo prevê duelo equilibrado pelas oitavas

Rafa Leão vê Portugal fortalecido contra Espanha por vaga nas quartas: 'Vamos lá para vencer'

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O atacante português #07 Cristiano Ronaldo dribla a bola durante o amistoso internacional entre Portugal e Chile, no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras, no dia 6 de junho de 2026O atacante português #07 Cristiano Ronaldo dribla a bola durante o amistoso internacional entre Portugal e Chile, no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras, no dia 6 de junho de 2026 - Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A classificação dramática e heroica de Portugal sobre a Croácia já faz parte do passado para os jogadores portugueses. Classificados para as oitavas de final e com a Espanha como obstáculo para avançar na Copa do Mundo, o foco agora é ajustar o time de olho em mais uma batalha na competição.

Após um treino no Centennial Park, em Toronto, o atacante Rafael Leão teve uma breve conversa com os jornalistas e comentou sobre o desafio que a seleção lusitana terá pela frente. Apesar de pregar respeito, ele disse que Portugal entra forte para o confronto.

"Teremos um adversário muito difícil. Eles ganharam o Campeonato Europeu e, obviamente, nós os respeitamos, mas nós vamos lá para nos classificar porque temos jogadores que podem fazer a diferença. Podemos ir lá e vencer", afirmou o jogador do Milan ao jornal Marca.

Destaque no triunfo de 2 a 1 sobre os croatas na prorrogação, foi dos seus pés que saiu o cruzamento para o complemento de cabeça de Gonçalo Ramos, selando a vitória dramática em partida realizada no BMO Field, em Toronto.

Quem também passou rapidamente e comentou sobre a partida foi o atacante Cristiano Ronaldo. Jogador que fez história com a camisa do Real Madrid e profundo conhecedor do futebol espanhol, o astro de 41 anos foi mais cauteloso em sua previsão sobre o duelo.

"Estaremos prontos, conhecemos bem o time. A Espanha é uma das favoritas para vencer (a Copa do Mundo). É um confronto muito equilibrado e veremos o que acontece", comentou o astro que, com o gol assinalado contra a Croácia, agora tem três bolas na rede na corrida pela artilharia da competição.

Portugueses e espanhóis vão protagonizar uma das oitavas de final mais equilibradas da competição. As duas seleções entram em campo nesta segunda-feira, às 16h, em Dallas, em busca de uma das vagas para as quartas de final deste torneio de seleções.

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