Copa do Mundo 2030 Copa do Mundo 2030: Federação Espanhola manipulou pontuação da escolha de sedes no país, diz jornal Competição será disputada na Espanha, Portugal e Marrocos, além de ter partidas disputadas na Argentina, Uruguai e Paraguai

A Copa do Mundo de 2030 será sediada por Espanha, Portugal e Marrocos, com partidas inaugurais adicionais na Argentina, Uruguai e Paraguai. A escolha marca o centenário do torneio, já que a primeira edição foi realizada no Uruguai em 1930.

No entanto, antes mesmo de acontecer, a Federação Espanhola teria manipulado pontuações para escolha dos estádios que seriam sedes no país, afirma o jornal espanhol El Mundo.

De acordo com o periódico, a federação teria mudado os pontos para deixar o estádio de Vigo de fora e colocar o Anoeta na competição. Em um primeiro relatório apareciam notas diferentes das que recentemente foram publicadas.

Na primeira publicação, Balaídos, casa do Celta de Vigo, surgia na 1.ª posição, com 10.2004 pontos. O Anoeta, da Real Sociedad, estava em 12.º lugar, com 10.1226. O El Mundo afirma que, 48 horas depois, a federação colocou o Anoeta à frente, com uma nota diferente: 10.6026 pontos.

Em julho do ano passado, segundo o jornal português A Bola, Javier Pardo, presidência da câmara de Vigo, enviou uma carta à Federação Espanhola para a exigir "transparência" em todo o processo.

