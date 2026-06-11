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Futebol Copa do Mundo: 289 jogadores não defendem seus países de nascimento Apenas oito seleções não contam com jogadores naturalizados

O futebol é capaz de falar diversas línguas, ocultar fronteiras e diminuir distâncias. Prova disso é a Copa do Mundo, que nesta quinta-feira (11) inicia mais uma edição, desta vez em sede conjunta entre Estados Unidos, México e Canadá reunindo muito mais do que 48 seleções. Integrando povos e reconectando trajetórias, 289 jogadores terão a oportunidade de jogar por um país que não é necessariamente o de nascimento.

Seja por uma questão de oportunidade de carreira, gratidão ao país que lhe acolheu ou mesmo por questão de ascendência, fato é que quase 24% dos jogadores da Copa de 2026 entrarão em campo na condição de naturalizados. Esse é o maior registro percentual entre as edições do século 21, conforme levantamento do jornalista equatoriano Jaime Macias.

Além dos 48 países que entrarão em campo, outros 17 estados estarão representados, somando 65 nações presentes na maior festa esportiva do mundo, direta ou indiretamente.

Por outro lado, apenas oito países contarão apenas com jogadores nascidos dentro do próprio território nacional: Brasil, Colômbia, África do Sul, República Tcheca, Arábia Saudita, Áustria e Panamá.

Trajetórias

Uma significativa parcela dessas naturalizações ocorrem entre países com passados coloniais entre si. Um exemplo é Senegal, que conta com dez dos 12 atletas naturalizados nascidos na França, mas que preferiram defender as cores da nação de origem dos pais ou avós. Estes emigraram muitas vezes em busca de melhores oportunidades de vida na antiga metrópole.

Nascido na Alemanha, o lateral-esquerdo Ismail Jakobs disputará sua segunda Copa do Mundo por Senegal Foto: Jamie Squire/ GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Outra causa determinante de naturalização são os refugiados de guerra. A Bósnia, nos anos 1990, e o Iraque, nos anos 2000, são bons exemplos disso. Enquanto os europeus contam com 17 naturalizados, de várias origens, os asiáticos também contam com outros nove nascidos longe de casa.

Outro caso marcante desta edição da Copa do Mundo será o de Curaçao, país insular autônomo da Holanda. Dos 26 convocados pelo técnico holandês Dick Advocaat, apenas um nasceu na ilha, o meia Tahith Chong, que justamente é o que tem a maior projeção internacional, já que é formado no Manchester United e tem carreira estabelecida na Inglaterra. Todos os outros são "filhos da diáspora" e nasceram no território holandês.

Chong em ação pela seleção de Curaçao - Foto: William WEST / AFP via Getty Images

O Brasil "emprestou" seu talento para três países diferentes. Formado no Coritiba e com longa carreira no Catar, o zagueiro Lucas Mendes foi convocado para defender a seleção local. Atacante do Palmeiras Maurício se naturalizou paraguaio no último mês de fevereiro e foi convocado pelo técnico Gustavo Alfaro. Por último, morando em Portugal desde os 13 anos, Matheus Nunes, jogador do Manchester City desde 2023, defenderá a seleção lusitana no mundial.

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