A- A+

Seleção Brasileira Copa do Mundo: A três dias de estreia, Ancelotti lida com dúvidas no time titular Laterais e vagas no ataque ainda dão dor de cabeça ao treinador italiano

Às vésperas do início da Copa do Mundo, não é exagero afirmar que o Brasil teve um ciclo bastante complicado até o último amistoso, diante do Egito, antes de focar única e exclusivamente na competição. Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior antecederam Carlo Ancelotti, que chega ao Mundial com um ano de trabalho, mas recheado de dúvidas no que diz respeito à formação daquela que pode ser considerada a equipe titular.

Desde que aceitou o convite para treinar a seleção pentacampeã mundial, Ancelotti convocou 60 atletas diferentes, incluindo nomes que foram chamados para defender o Brasil no Mundial, mas que estão trabalhando pela primeira vez com o italiano. No entanto, apesar da quantidade de jogadores testados, o experiente treinador não tem convicção em pelo menos três posições: laterais direita e esquerda, além do ataque.

Diante da escassez de peças acima da média reveladas nos últimos anos, Ancelotti convocou Wesley e Danilo para a lateral direita. Então titular, o atleta da Roma acabou lesionando a coxa no amistoso contra o Egito, no último sábado (6), e teve que ser cortado da competição. Com Vitinho (Botafogo) e Paulo Henrique (Vasco) na pré-lista, Ancelotti optou por chamar o volante Éderson (Atalanta) para preencher a vaga. Com isso, Danilo, mesmo reserva no Flamengo, é o favorito para ser titular perante Marrocos. Outra possibilidade é o italiano acionar Ibañez na função. Zagueiro de origem, o atleta do Ah-Ahli já foi utilizado no setor.

Enquanto Marquinhos e Gabriel Magalhães são os pilares do miolo de zaga, na lateral esquerda não há confirmação de quem será titular. Pela experiência internacional, Alex Sandro (Flamengo) parece largar na frente para fechar a linha de quatro defensiva. Douglas Santos, ex-Náutico e atualmente no Zenit, porém, fez jogos seguros quando acionado e parece ter colocado uma pulga atrás da orelha do treinador canarinho.

Do meio para a frente, Ancelotti tem quatro nomes garantidos na formação inicial: Casemiro, Bruno Guimarães, Raphinha e Vini Jr. O 4-2-4, na cabeça do técnico, está consolidado, embora as peças utilizadas possam variar conforme suas respectivas características. Com a lesão de Estêvão pré-Copa, Luiz Henrique foi o escolhido para completar o quarteto ofensivo, que ainda tinha Matheus Cunha. Agora, no entanto, a dupla não tem a titularidade garantida. Lucas Paquetá e Igor Thiago têm agradado o treinador italiano e têm boas possibilidades de serem acionados na formação inicial. Apesar do apelo popular, Endrick deve seguir sendo opção entre os reservas.

Assim, um possível Brasil diante de Marrocos, no sábado (13), deve ter: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro (Douglas Santos); Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha (Igor Thiago). A estreia brasileira será realizada às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Veja também