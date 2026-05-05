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Copa do Mundo Copa do Mundo: aeroporto tem vazamento de esgoto e desabamente de parte do teto antes do Mundial Caso aconteceu na capital do México na semana passada, impactando viajantes com fechamento de áreas de circulação

Às vésperas da Copa do Mundo na América do Norte, a ser realizada entre 11 de junho a 19 de julho, o principal aeroporto do México se viu em meio a um problema. Parte do teto desabou e um vazamento de esgoto proveniente de banheiros tomou conta de um dos andares.

O caso aconteceu no Terminal I do Aeroporto Internacional da Cidade do México, na capital do país, por volta das 15h (horário local) da última quarta-feira (29). Um vídeo que foi publicado pelo jornalista Enrique Muñoz em seu perfil na rede social X mostra o esgoto tomando conta de parte do andar, próximo ao local onde o teto cedeu e a tubulação foi rompida (Veja abaixo)

El AICM debería ser la primera impresión de México ante el mundo.



Hoy vuelve a ser vergüenza nacional.



Baños cerrados, cortes de agua, olores insoportables y reportes de aguas negras en el aeropuerto más importante del país.



No estamos hablando de una terminal abandonada en… pic.twitter.com/KxLGFFd2Ev — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) April 30, 2026

"Banheiros fechados, cortes de água, odores insuportáveis e relatos de esgoto no aeroporto mais importante do país. Não estamos falando de um terminal abandonado no meio do nada. Estamos falando da porta principal de entrada ao México, bem quando o país se gaba de ser sede mundialista", escreveu o jornalista na publicação das imagens.

O problema aconteceu em meio a obras de manutenção e reforma, quando o aeroporto se prepara para o aumento do fluxo de passageiros com o país sediando jogos da Copa do Mundo. Pela primeira vez, o Mundial será realizado em três países ao mesmo tempo, numa mesma edição, todos eles na América do Norte: México, Canadá e Estados Unidos.

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O motivo do vazamento seria um cano quebrado no andar superior. Para controlar a situação, funcionários do aeroporto interromperam temporariamente o fornecimento de água para todos os banheiros da área. As obras de renovação deste aeroporto começaram há um ano, em maio de 2025, com um investimento de cerca de 9 bilhões de pesos mexicanos (mais de R$ 2,5 bilhões, na cotação atual) em melhorias. As informações são do jornal inglês The Sun.

Dias após o incidente, equipes trabalhavam na área do aeroporto para consertar tudo e reabrir o local, noticiou o jornal mexicano El Sur, de Acapulco. Ainda de acordo com o periódico, esse fechamento, que afetou outros banheiros devido à suspensão do serviço de água e de esgoto, fez com que os passageiros enfrentassem longas filas em outros locais do aeroporto.

Uma das preocupações da administração do Aeroporto Internacional da Cidade do México é quanto ao prazo de finalização das obras antes do início do Mundial, quando o fluxo de passageiros, incluindo estrangeiros, vai aumentar. A cidade recebe seu primeiro jogo da Copa do Mundo já no primeiro dia da competição, na disputa marcada entre México e África do Sul no Estádio Azteca.

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