Copa do Mundo Feminina Copa do Mundo: África do Sul vence Itália e garante classificação às oitavas; Suécia termina 100% As sul-africanas vão encarar a Holanda no mata-mata; Suécia terá duelo contra EUA

A última rodada do grupo G da Copa do Mundo feminina teve emoção até o final nesta quarta-feira (2). A África do Sul garantiu a classificação às oitavas de final ao vencer a Itália por 3 a 2, no Sky Stadium, na Nova Zelândia. A outra classificada foi a Suécia, que venceu a Argentina por 2 a 0, no FMG Stadium Waikato, na Nova Zelândia.

Pelo segundo lugar do grupo, a África do Sul vai enfrentar a Holanda, no próximo sábado (5), enquanto a Suécia terá os Estados Unidos no domingo (6).

Classificação histórica

A África do Sul conseguiu sua primeira vitória em Copas do Mundo e uma classificação inédita às oitavas de final.

Com a vantagem do empate, a Itália começou a partida na frente do placar. Arianna Caruso fez o primeiro aos 14 minutos, de pênalti.

Ainda na primeira etapa, a África do Sul chegou ao empate num gol contra de Benedetta Orsi, aos 32 minutos. E a virada veio no segundo tempo com Hildah Magaia.

Sete minutos depois da virada, Caruso deixou a Itália perto da classificação novamente com seu segundo gol na partida.

Na reta final, a Itália perdeu algumas oportunidades e, mesmo classificada com o empate, cedeu um contra-ataque para a África do Sul. Thembi Kgatlana fez o gol histórico para as sul-africanas.

Suécia 100%

A Suécia confirmou sua classificação e liderança do grupo de forma tranquila no grupo G.

Rebecka Blomqvist abriu o placar aos 21 minutos do segundo tempo e Elin Rubensson, de pênalti, definiu o confronto no último minuto da partida.





