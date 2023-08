A- A+

Copa do Mundo Feminina Copa: Alemanha empata com Coreia do Sul e sai na fase de grupos de forma inédita; Marrocos avança Apesar da derrota para Marrocos, a Colômbia passou para as oitavas de final do Mundial disputado na Austrália e Nova Zelândia

A última rodada do grupo H da Copa do Mundo feminina teve emoção até o final na manhã desta quinta-feira (3). A Alemanha ficou apenas no empate em 1 a 1 contra a Coreia do Sul, no Suncorpo Stadium, e se despediu do Mundial na fase de grupos pela primeira vez em sua história. No outro confronto do dia, disputado no Perth Oval, Marrocos venceu a Colômbia por 1 a 0 e avançou ao mata-mata.

A seleção colombiana passou às oitavas de final no primeiro lugar do grupo com seis pontos. Essa foi a mesma pontuação de Marrocos, classificada em segundo pela diferança no saldo de gols.

Com os resultados, a Colômbia vai encarar a Jamaica na próxima terça-feira (8), enquanto Marrocos tem duelo contra a França, no mesmo dia.

Eliminação histórica

A Alemanha viveu um drama contra a Coreia do Sul. Logo aos seis minutos, as asiáticas surpreenderam e abriram o placar com Cho So-hyun. Pouco depois do primeiro gol, a Coreia teve uma chance cara a cara e finalizou na trave.

Depois de uma certa instabilidade na partida, a Alemanha começou a ter o domínio do jogo aos poucos. No final da primeira etapa, Alexandra Popp fez um belo gol de cabeça para empatar o duelo.

Na segunda etapa, a Alemanha chegou a balançar as redes, novamente com Popp de cabeça, mas foi anulado pelo VAR por impedimento.

Marrocos avançou

A Colômbia teve maior posse de bola durante todo o primeiro tempo contra Marrocos, mas não conseguiu ser efetiva em finalizações, com nenhum chute a gol.

Precisando da vitória para sonhar com a classificação, Marrocos fez seu gol nos acréscimos do primeiro tempo com Anissa Lahmari.

A Colômbia chegou a pressionar na segunda etapa, porém Marrocos resistiu e segurou a vitória que garantiu a classificação às oitavas de final.

