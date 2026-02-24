Copa do Mundo: Alfaiataria divulga conceito de trajes da seleção brasileira; veja fotos

A- A+

A delegação da seleção brasileira já sabe os trajes que vestirá nas viagens ao longo da Copa do Mundo de 2026. A grife de alfaiataria Ricardo Almeida divulgou o conceito das vestimentas da equipe, que usará lã fria italiana na cor petróleo suave. Veja fotos:





Traje de comissão técnica masculino Foto: Divulgação/Ricardo Almeida

Traje de comissão técnica feminino Foto: Divulgação/Ricardo Almeida

Traje dos jogadores Foto: Divulgação/Ricardo Almeida

Será a terceira Copa consecutiva em que a seleção será vestida pela grife, capitaneada por um dos maiores estilistas de moda masculina do país. Segundo a Ricardo Almeida, as peças "nascem do encontro entre a tradição da alfaiataria brasileira e uma leitura contemporânea". O traje dos jogadores se destaca pela presença de um caban, parte da linha jovem da marca, a RA2.





"Para o projeto, foi selecionada uma lã fria italiana, reconhecida pela leveza, conforto e singularidade. A cor escolhida apresenta um tom claro em mescla, que combina nuances de azul e verde, resultando em um petróleo suave, levemente acinzentado, pensado para transmitir sobriedade e modernidade. O forro acompanha a mesma proposta cromática, desenvolvido especialmente para dialogar com a alfaiataria oficial e reforçar a unidade estética das peças, que levam o brasão da CBF", explica a grife, em comunicado.

