FUTEBOL

Copa do Mundo: Alfaiataria divulga conceito de trajes da seleção brasileira; veja fotos

Jogadores e comissão técnica vestirão lã fria italiana em nuances de azul e verde

Traje dos jogadores Traje dos jogadores  - Foto: Divulgação/Ricardo Almeida

A delegação da seleção brasileira já sabe os trajes que vestirá nas viagens ao longo da Copa do Mundo de 2026. A grife de alfaiataria Ricardo Almeida divulgou o conceito das vestimentas da equipe, que usará lã fria italiana na cor petróleo suave. Veja fotos:

 

  • Traje de comissão técnica masculino Foto: Divulgação/Ricardo Almeida
    Traje de comissão técnica masculino Foto: Divulgação/Ricardo Almeida
  • Traje de comissão técnica feminino Foto: Divulgação/Ricardo Almeida
    Traje de comissão técnica feminino Foto: Divulgação/Ricardo Almeida
  • Traje dos jogadores Foto: Divulgação/Ricardo Almeida
    Traje dos jogadores Foto: Divulgação/Ricardo Almeida

Será a terceira Copa consecutiva em que a seleção será vestida pela grife, capitaneada por um dos maiores estilistas de moda masculina do país. Segundo a Ricardo Almeida, as peças "nascem do encontro entre a tradição da alfaiataria brasileira e uma leitura contemporânea". O traje dos jogadores se destaca pela presença de um caban, parte da linha jovem da marca, a RA2.

 

"Para o projeto, foi selecionada uma lã fria italiana, reconhecida pela leveza, conforto e singularidade. A cor escolhida apresenta um tom claro em mescla, que combina nuances de azul e verde, resultando em um petróleo suave, levemente acinzentado, pensado para transmitir sobriedade e modernidade. O forro acompanha a mesma proposta cromática, desenvolvido especialmente para dialogar com a alfaiataria oficial e reforçar a unidade estética das peças, que levam o brasão da CBF", explica a grife, em comunicado.

