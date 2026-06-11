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Futebol Copa do Mundo: Brasil inicia caminhada rumo ao hexa O Mundial, realizado nos Estados Unidos, México e Canadá, pode ser o palco do sexto título da Seleção

Dizem que a história é escrita pelos vencedores. Que se releva qualquer problema na jornada quando o desfecho é satisfatório. O que parecia erro vira gancho para aprendizado. O que já se imaginava ser acerto torna-se ponto inquestionável. Sem “mas”, com “mais”. Por cinco vezes, o Brasil viveu esse momento. Não importa o “o quê”, “quem”, “quando”, “onde”, “como” ou “por que”: o que vale é colocar a estrela na camisa. Na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, a Seleção chega sem o mesmo favoritismo do passado. Ainda sob desconfiança e tentando provar o valor da atual geração. Se tudo der certo, esse texto será apenas uma vaga lembrança de preocupação de quem ainda não conhecia o futuro. Tudo o que hoje parece dúvida será contado como parte da receita do sucesso.

Treinador

Desde a saída de Tite, após a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira teve quatro treinadores. Começou o ciclo com Ramon Menezes, passou por Fernando Diniz (contratado temporariamente justamente para aguardar a vinda do italiano) e Dorival Júnior. O trio fracassou na tentativa de construir uma equipe minimamente confiável para disputar o hexa.

Ancelotti chegou no ano passado e teve apenas um ano para assegurar a vaga do Brasil na Copa do Mundo, criar um modelo de jogo e encontrar as peças ideais para definir a lista final de convocados. Em meio a tudo isso, o italiano conviveu diariamente com os questionamentos se levaria ou não Neymar - mas isso é assunto para outro texto. Na reta final, ainda perdeu jogadores importantes por conta de lesões como o lateral-direito Wesley, o zagueiro Éder Militão, o lateral-direito Wesley e os atacantes Rodrygo e Estêvão.

Com o treinador, o Brasil tem atuado em um modelo ofensivo. Apenas dois homens no meio-campo (Casemiro e Bruno Guimarães) e quatro atacantes (Raphinha, Luiz Henrique, Matheus Cunha e Vinícius Júnior). Ancelotti, contudo, não descarta fazer mudanças antes do início da Copa.

Elenco

Neymar pode ser o nome mais impactante da lista dos 26 convocados, mas pela fase atual, o camisa 10 não tem sequer vaga assegurada entre os titulares. São outros jogadores que compõem atualmente a base que o técnico italiano confia para ser campeão.

Marquinhos e Gabriel Magalhães formarão a dupla de zaga titular. O primeiro será o capitão e disputará a terceira Copa da carreira. O segundo estreia no torneio, mas vem de grande fase pelo Arsenal.

No meio-campo, Casemiro voltou a ser convocado justamente após a chegada do italiano. Homem de confiança desde a época em que trabalhou com Ancelotti no Real Madrid, ele dividirá com Bruno Guimarães a missão de proteger a defesa e dar espaço aos atacantes.

Na frente, Vinícius Júnior é a referência ofensiva da Seleção. O atleta ainda não conseguiu desempenhar com a camisa amarela o mesmo futebol visto no Real Madrid. Por outro lado, a equipe tem alguns “xodós” que podem sair do banco para mudar a história do jogo, como os atacantes Rayan, Igor Thiago e Endrick.

O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia será diante dos marroquinos, no dia 13 de junho, às 19h (Brasília), em Nova Jersey. A segunda rodada será contra o Haiti, dia 19 de junho, na Filadélfia, às 21h30. A primeira fase termina dia 24 do mesmo mês, às 19h, perante a Escócia.

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