Copa do Mundo: Brasil treina sem 7 jogadores antes de duelo contra Escócia
Os sete jogadores ausentes realizaram trabalhos de recuperação na academia, explicou fonte da CBF
O Brasil treinou neste domingo (21) sem sete jogadores, incluindo seus quatro defensores titulares, visando o jogo contra a Escócia daqui a três dias, no qual buscará a classificação para a fase de 16-avos de final da Copa do Mundo.
Além dos laterais Danilo e Douglas Santos e dos zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, a equipe comandada por Carlo Ancelotti iniciou os treinos no complexo Columbia Park, em Morristown, Nova Jersey, sem o meio-campista Casemiro e os atacantes Matheus Cunha e Raphinha.
Os sete jogadores ausentes realizaram trabalhos de recuperação na academia, explicou uma fonte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aos jornalistas.
Raphinha sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti na última sexta-feira, na Filadélfia, e está fora da partida contra a Escócia.
Leia também
• Equador se complica na Copa ao empatar (0-0) com Curaçao, que conquista ponto histórico
• Alemanha vence Costa do Marfim de virada (2-1) e se garante na próxima fase da Copa
• Nasa leva a bola oficial da Copa do Mundo de 2026 para o espaço em ação inédita
O jogo será o último da campanha da Seleção no Grupo C do Mundial.
A CBF anunciou no sábado (20) o início de um "tratamento intensivo" para tentar recuperar o jogador do Barcelona, que sofreu diversas lesões nessa mesma região do corpo ao longo da temporada.
Mas a entidade não deu um prazo para que Raphinha esteja liberado para jogar, e há o receio de que seu retorno à Copa do Mundo esteja em risco.
Ancelotti comandou o treino deste domingo sob um sol forte em Morristown. Como de costume, os jornalistas tiveram acesso aos primeiros 15 minutos da atividade.
O treinador italiano teve 16 jogadores de linha à disposição, incluindo Neymar, que deverá finalmente estrear na Copa contra a Escócia, depois de ficar afastado por mais de um mês devido a uma lesão muscular na panturrilha direita.
Alisson, Ederson e Weverton realizaram trabalhos específicos com a equipe de treinadores de goleiros comandada por Taffarel, campeão mundial com a Seleção em 1994.
Praticamente classificado, o Brasil lidera o Grupo C com quatro pontos. Um empate contra a Escócia seria suficiente para garantir oficialmente a passagem para a próxima fase, mas a vitória é essencial para garantir a liderança da chave.
Por outro lado, a Escócia, com três pontos, precisa de pelo menos um empate para se classificar como uma das melhores terceiras colocadas ou de uma vitória para garantir uma das duas vagas diretas do grupo.