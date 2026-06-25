A- A+

Futebol Copa do Mundo: Brasil vai encarar Japão na fase de 16 avos de final, em Houston Asiáticos ficaram no empate com a Suécia e terminaram o Grupo F na segunda posição

Depois de fazer sua parte e terminar a fase de grupos com a primeira colocação do Grupo C, a Seleção Brasileira conheceu, na noite desta quinta-feira (25), o adversário da fase de 16 avos de final. Em meio às possibilidades de encarar Holanda, Japão ou Suécia, a equipe de Carlo Ancelotti vai enfrentar os japoneses na próxima segunda-feira (29), às 14h, em Houston.

Os asiáticos ficaram no empate com a Suécia, em 1x1, e terminaram a primeira fase na segunda posição do Grupo F, com cinco pontos.

Superior aos suecos na maior parte do confronto, o Japão só conseguiu abrir o placar aos dez minutos do segundo tempo. Em linda trama coletiva, Doan recebeu de Ueda e deu bom passe para Maeda, que infiltrou na área e tocou no canto de Zetterström. Até então satisfeita com o empate, a Suécia teve que sair para o jogo e não demorou a igualar o marcador. Aos 16 minutos, Elanga acertou boa finalização de fora da área para acertar o canto direito de Zion Suzuki.

A primeira colocação do Grupo F ficou com a Holanda, que derrotou a Tunísia, por 3x1, e somou sete pontos. A Laranja Mecânica vai encarar Marrocos, também na segunda-feira, às 22h, em Monterrey, no México. A Suécia, por sua vez, também garantiu vaga entre os melhores terceiros colocados, com quatro pontos, mas terá que aguardar a sequência da rodada para conhecer seu oponente.

Brasil x Japão

O confronto pelo mata-mata do Mundial deste ano será o 15º entre Brasil e Japão na história. A supremacia pesa a favor dos pentacampeões mundiais. São 11 vitórias, dois empates e uma derrota. Em Copas, no entanto, as seleções se encontraram apenas uma vez: em 2006, os sul-americanos golearam por 4x1 em duelo válido pela primeira fase.

No embate mais recente entre as seleções, o Japão venceu o Brasil por 3x2, em amistoso disputado em outubro do ano passado, em Tóquio.

Veja também