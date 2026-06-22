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Copa do Mundo Copa do Mundo: com Argentina e França, veja onde assistir aos jogos desta segunda-feira (22) Segunda rodada chega ao penúltimo dia com Messi, Mbappé e Haaland em campo

Três jogos movimentam o penúltimo dia da segunda rodada da Copa do Mundo de 2026, nesta segunda-feira (22). Finalistas do último Mundial, Argentina e França entram em campo sob as batutas de Lionel Messi e Kylian Mbappé, respectivamente. No outro jogo do dia, Haaland espera brilhar mais uma vez para ajudar a Noruega a conseguir mais um resultado positivo na competição.

No confronto que abre o dia, Argentina e Áustria se enfrentam às 14h (de Brasília), em Dallas, pelo Grupo J. As duas seleções chegam ao compromisso de olho no topo da tabela. Enquanto os sul-americanos venceram a Argélia, por 3x0, na estreia com hat-trick de Lionel Messi, os europeus derrotaram a Jordânia, por 3x1. Quem sair vencedor, praticamente carimba uma classificação ao mata-mata do Mundial.

No outro jogo do grupo, Argélia e Jordânia buscam os primeiros pontos na madrugada de segunda para terça-feira (23). O embate está agendado para meia noite, no Levi's Stadium, em Santa Clara.

Durante a noite desta segunda, os dois jogos do Grupo I movimentam o dia. Começando por França x Iraque, às 18h, na Filadélfia. Depois de encontrar dificuldades, mas vencer Senegal por 3x1, os franceses podem garantir a ida à segunda fase, caso passe pelo Iraque, último colocado do grupo. Os europeus apostam a ficha na boa fase de Mbappé para triunfar novamente no Mundial. O atacante do Real Madrid anotou dois gols na estreia do torneio.

Já às 21h, a líder do grupo Noruega encara Senengal, em Nova Jersey. De volta à Copa do Mundo depois de 28 anos, o país nórdico vê Haaland como seu salvador da pátria para ir longe na competição. O jogador do Manchester City marcou dois gols na sua primeira aparição em jogos de Copa do Mundo, na goleada por 4x1 diante do Iraque. Senegal, por sua vez, busca se recuperar na chave e vencer a primeira no Mundial.

Onde assistir os jogos desta segunda-feira (22)

Argentina x Áustria - 14h - TV Globo, SBT, SporTV, CazéTV e NSports;

França x Iraque - 18h - CazéTV;

Noruega x Senegal - 21h - TV Globo, SporTV e CazéTV;

Jordânia x Argélia - 0h - TV Globo, SporTV e CazéTV.

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