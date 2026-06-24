Copa do Mundo: com Rayan titular e Neymar no banco, confira escalação do Brasil contra Escócia
Seleção encara os escoceses, às 19h, em Miami
A Seleção Brasileira está definida para encarar a Escócia, às 19h, em duelo válido pela terceira rodada do Grupo C, da Copa do Mundo, nesta quarta-feira (24), em Miami.
BRASIL DEFINIDO!
Confira os 11 nomes escalados pelo Mister para enfrentar a Escócia nesta quarta-feira (24), às 19h (Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026.
TV Globo / GE TV / SPORTV / Cazé TV / SBT / NSports
️ Miami Gardens… pic.twitter.com/Vj9rsoqybj — brasil (@CBF_Futebol) June 24, 2026
Para o confronto, o técnico Carlo Ancelotti optou por escalar praticamente a mesma equipe que iniciou o duelo com o Haiti. A única mudança é a entrada de Rayan na vaga de Raphinha, que deixou o último compromisso com uma lesão muscular na coxa.
A equipe titular foi definida com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Vini Jr. e Matheus Cunha.
A partida pode marcar ainda a estreia de Neymar na competição. Recuperado de uma lesão na panturrilha, o camisa 10 inicia o confronto no banco de reservas.
Com quatro pontos, o Brasil lidera o grupo com a mesma pontuação do Marrocos, mas levando vantagem no saldo de gols. Já os escoceses aparecem na terceira colocação, com três pontos, e sonham com uma vaga no mata-mata do Mundial.