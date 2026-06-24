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Copa do Mundo

Copa do Mundo: com Rayan titular e Neymar no banco, confira escalação do Brasil contra Escócia

Seleção encara os escoceses, às 19h, em Miami

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Carlo Ancelotti cumprimenta Rayan em treino do BrasilCarlo Ancelotti cumprimenta Rayan em treino do Brasil - Foto: Mauro Pimentel / AFP

A Seleção Brasileira está definida para encarar a Escócia, às 19h, em duelo válido pela terceira rodada do Grupo C, da Copa do Mundo, nesta quarta-feira (24), em Miami. 

Para o confronto, o técnico Carlo Ancelotti optou por escalar praticamente a mesma equipe que iniciou o duelo com o Haiti. A única mudança é a entrada de Rayan na vaga de Raphinha, que deixou o último compromisso com uma lesão muscular na coxa. 

A equipe titular foi definida com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Vini Jr. e Matheus Cunha.

A partida pode marcar ainda a estreia de Neymar na competição. Recuperado de uma lesão na panturrilha, o camisa 10 inicia o confronto no banco de reservas.

Com quatro pontos, o Brasil lidera o grupo com a mesma pontuação do Marrocos, mas levando vantagem no saldo de gols. Já os escoceses aparecem na terceira colocação, com três pontos, e sonham com uma vaga no mata-mata do Mundial.

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