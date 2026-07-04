Copa do Mundo: confira locais públicos em Olinda e Recife que vão exibir Brasil x Noruega

A- A+

A Seleção Brasileira segue viva na luta pelo hexacampeonato. Após garantir a classificação para as oitavas de final vencendo o Japão por 2 a 1, de virada, o elenco comandado por Carlo Ancelotti se prepara para o próximo desafio na Copa do Mundo 2026.



Neste domingo (5), o duelo será contra a Noruega, às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Para animar a torcida pernambucana, as cidades-irmãs Olinda e Recife seguem com programações especias - e gratuitas - para a transmissão da partida. Confira as opções:



Arena Olinda

Fruto de uma parceria da Prefeitura de Olinda com a AP Produções, a Arena Olinda, localizada na Praça do Fortim, no Bairro do Carmo, terá transmissão gratuita de Brasil x Noruega. O evento terá início às 14h.



Thayk, Dadá Boladão, Chacal, Edmundo e DJ Renatinho são as atrações confirmadas pela organização para animar a torcida.



Os ingressos são gratuitos, mas devem ser resgatados de forma antecipada pelo site oficial.





Bairro do Recife - Avenida Rio Branco

Na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, a prefeitura da capital pernambucana também disponibilizará um telão para a transmissão do segundo confronto do Brasil no mata-mata, neste domingo (5).



A programação terá início a partir das 16h, com a concentração do público no local.



Bairro do Recife - Armazém do Campo

O Armazém do Campo, localizado na Rua da Moeda, Centro do Recife, também terá a transmissão gratuita da partida. A casa estará de portas abertas para todos que desejarem torcer pela Seleção a partir das 17h.



Sítio Trindade

O Sítio Trindade, localizado na Estrada do Arraial, em Casa Amarela, segue como um dos principais polos da Prefeitura do Recife para as transmissões das partidas da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.



Para o desafio contra a Noruega, a programação se inicia a partir das 16h, com a concentração do público.

Torcedores no Sítio Trindade comemoram gol do Brasil. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco



Parque Apipucos

A Arena Parque, localizada no Parque Apipucos, Zona Norte do Recife, preparou uma programação recheada de cultura para o confronto deste domingo (5).



A programação no local se inicia às 13h, com música, feira criativa e gastronomia. A partir das 15h, o Cine Apipucos, de forma gratuita, apresentará uma seleção de curta-metragens até o início da partida, marcado para as 17h.



Após o apito final, às 19h, a Orquestra Bregadelic assume o comando do som para celebrar com a torcida.





Pracinha de Boa Viagem

A pracinha de Boa Viagem, principal cartão-postal da Zona Sul, também contará com a transmissão gratuita da partida, com concentração a partir das 16h.



Após o apito final, a festa continua com a apresentação de um DJ, prolongando o clima de confraternização entre os torcedores



Parque Dona Lindu

A Arena Nº1 Recife, localizada no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, retorna neste domingo (5) para a transmissão da partida entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final do Mundial.



Com a abertura dos portões prevista para as 14h, o público contará com shows do DJ Damata, DJ Math Gomes e Joyce Alane, ativações de marcas, experiências interativas, praça de alimentação e bares.



O evento conta com o setor Arena, que possui acesso gratuito mediante retirada de ingresso na plataforma Sympla e doação de 1 kg de alimento não perecível na entrada. A área disponibiliza praça de alimentação e bares.

Veja também