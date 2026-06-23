Copa do Mundo: confira locais públicos em Pernambuco que vão transmitir Escócia x Brasil
Diversas cidades do estado prepararam polos gratuitos com telões e apresentações culturais para animar a torcida nesta quarta-feira (24)
Embalada pela vitória por 3 a 0 sobre o Haiti na última sexta-feira (19), a Seleção Brasileira vira a chave e já se prepara para o próximo desafio na Copa do Mundo.
Nesta quarta-feira (24), o confronto será contra a Escócia, às 19h, e a promessa é de mais uma grande festa da torcida pernambucana, em pleno dia de São João.
Unindo o fôlego do primeiro triunfo na Copa do Mundo com a tradição junina, Recife, Olinda, Caruaru e Jaboatão dos Guararapes mantêm de pé o roteiro de polos festivos, onde o arrasta-pé do São João divide espaço com o grito de gol.
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Para quem quer acompanhar a partida com energia, as opções de transmissões gratuitas continuam espalhadas por praças, parques e ruas tradicionais. As estruturas contam com telões de alta definição e uma diversa grade de shows para aquecer o público antes do jogo e estender a comemoração após o apito final.
Confira as opções para vestir a camisa do Brasil e torcer na Copa do Mundo:
1. Sítio Trindade
O Sítio Trindade, em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, segue sendo um dos principais polos de transmissão das partidas da Seleção no Mundial.
Para o terceiro confronto, os shows terão início às 17h30, no palco principal, com Beto Hortis. Às 19h, haverá uma pausa para a transmissão de Escócia x Brasil. Ao término da partida, Cristina Amaral sobre ao palco para animar o público. A responsável por fechar a programação, a partir das 22h30, será Joyce Alane.
Confira a programação completa:
Palco principal
17h30 - Beto Hortis
19h - Pausa para Escócia x Brasil
21h - Cristina Amaral
22h30 - Joyce Alane
2. Bairro do Recife - Rua Nº 1 Brahma
A Rua Mamede Simões, no Bairro do Recife, também terá transmissão gratuita da partida na Rua Nº1 da Brahma.
O espaço terá transmissão ao vivo do confronto com telão, ambientação temática, cenários para fotos, mesas e experiências especiais com brindes. Os bares parceiros do evento são o Bar do 13, Acauã, Frontal e Super 8.
3. Bairro do Recife - Avenida Rio Branco
Na Avenida Rio Branco, Centro do Recife, a prefeitura da capital pernambucana também disponibilizará um telão para a transmissão gratuita da partida desta quarta-feira (24).
O polo Rio Branco, também unindo São João e futebol, contará com apresentações a partir das 12h, com o Trio Nilza Ângela.
A partir das 15h, a Quadrilha Junina Zabumba e os grupos Cia de Dança Perna de Palco e Chinelo de Iaiá comandam a programação. Às 18h, Pablitto animará o público até o horário da partida da seleção brasileira, às 19h. Após o jogo, Percinho Amorim encerra a programação.
Confira a programação completa:
12h - Trio Nilza Ângela
15h - Quadrilha Junina Zabumba
16h - Cia de Dança Perna de Palco
17h - Grupo Chinelo de Iaiá
18h - Pablitto
19h - Pausa para Escócia x Brasil
21h - Pecinho Amorim
4. Rua da Moeda
O Armazém do Campo, localizado na Avenida Martins de Barros, no Recife, também terá transmissão gratuita da partida. As atividades terão início a partir das 18h e se encerram logo após o término do confronto.
5. Pracinha de Boa Viagem
A Pracinha de Boa Viagem, principal cartão-postal da Zona Sul, continua inclusa no circuito da Pracinha Cultural com a transmissão de Escócia x Brasil.
No local, um espaço de convivência foi montado para reunir turistas e moradores. Nesta quarta-feira (24), no fim da tarde, o esquenta contará com o show do Trio Nação Nordestina. Às 19h, começará a transmissão da partida da seleção brasileira e, após o apito final, Harry Santos comanda o encerramento da festa.
6. Parque Apipucos
A Arena Parque, localizada no Parque Apipucos, Zona Norte do Recife, conta com uma programação recheada de cultura para a transmissão da partida desta quarta-feira (24).
Com o início da programação marcado para às 16h, o Cine Apipucos exibe, de forma gratuita, o filme "Zico - O Samurai de Quintino", que retrata toda a trajetória do camisa 10. Às 17h50, o DJ 440 assume o som até o horário de início da partida, às 19h.
Além disso, o espaço terá ativações com distribuições de brindes, brincadeiras com o público, pintura facial e aplicação de glitter temático.
7. Parque Dona Lindu
A Arena Nº1 Recife, localizada no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, retorna nesta quarta-feira (24) para mais uma transmissão da Canarinha na Copa do Mundo.
Com a abertura dos portões marcada para as 15h, o público encontrará shows de Ju Marques, Sambarasta e do DJ da Mata, ativações de marcas, experiências interativas, praça de alimentação, bares e, claro, a transmissão da partida em telões de alta definição.
O evento possui dois tipos de ingresso: o setor Arena, que possui acesso gratuito mediante retirada de ingresso na plataforma Sympla e doação de 1 kg de alimento não perecível na entrada, e conta com praça de alimentação e bares.
Já o setor Backstage, com ingressos já esgotados, oferece área exclusiva, praça de alimentação e open bar completo com cerveja, água, refrigerante, água tônica, vodka, whisky e gin, com ingressos a partir de R$ 320, também disponíveis na Sympla.
8. Arena Olinda
Montada pela prefeitura de Olinda na Praça do Fortim, no Bairro do Carmo, a Arena Olinda também terá transmissão gratuita da partida, em parceria com a AP Produções.
A partir das 15h, a Arena contará com um telão para a transmissão do jogo e shows de Roginho, Simples Olhar e Os Matutos, misturando o clima junino com a emoção da Copa.
Os ingressos são gratuitos, mas devem ser retirados antecipadamente pela plataforma oficial.
9. Caruaru
A capital do forró também terá transmissão gratuita de Escócia x Brasil, no Pátio de Eventos de Caruaru, Agreste pernambucano.
Para a programação desta quarta-feira (24), os shows serão comandados por Felipe Amorim, Jorge Altinho, Marcia Felípe e João Gomes, com pausa nas atrações às 19h para a transmissão da partida.
10. Jaboatão dos Guararapes - Antigo Senai
O Antigo Senai, em Jaboatão Centro, preparou uma grande festa junina gratuita que une a tradição do São João com a torcida pela Seleção Brasileira nesta quarta-feira (24). A estrutura contará com shows locais, comidas típicas e um telão para exibir a partida da Canarinha.
A programação inicia a partir das 16h30, com apresentação de Nelma. Às 17h, Novinho da Paraíba comanda o palco até o início do jogo do Brasil, às 19h. Após o confronto contra a Escócia, às 21h, Marcelo Pernambucano sobe ao palco e, a partir das 23h, Caju & Castanha encerram a programação.
11. Jaboatão dos Guararapes - Barra de Jangada
A Praça Raimunda, em Barra de Jangada, será o endereço do Festival do Brega, nesta quarta-feira (24), que também terá pausa na programação para a transmissão da partida entre Escócia e Brasil.
A festa terá o comando de Betty Xuca, que chamará o Grupo Delirius para o palco às 16h. Lekinho Campos se apresenta às 17h30 e, às 19h, o brega dará espaço para a Seleção. Com o fim do jogo, o festival retorna suas atividades com Troia, a partir das 21h.