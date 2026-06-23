Copa do Mundo: confira locais públicos em Pernambuco que vão transmitir Escócia x Brasil

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Embalada pela vitória por 3 a 0 sobre o Haiti na última sexta-feira (19), a Seleção Brasileira vira a chave e já se prepara para o próximo desafio na Copa do Mundo.

Nesta quarta-feira (24), o confronto será contra a Escócia, às 19h, e a promessa é de mais uma grande festa da torcida pernambucana, em pleno dia de São João.



Unindo o fôlego do primeiro triunfo na Copa do Mundo com a tradição junina, Recife, Olinda, Caruaru e Jaboatão dos Guararapes mantêm de pé o roteiro de polos festivos, onde o arrasta-pé do São João divide espaço com o grito de gol.



Para quem quer acompanhar a partida com energia, as opções de transmissões gratuitas continuam espalhadas por praças, parques e ruas tradicionais. As estruturas contam com telões de alta definição e uma diversa grade de shows para aquecer o público antes do jogo e estender a comemoração após o apito final.



Confira as opções para vestir a camisa do Brasil e torcer na Copa do Mundo:



1. Sítio Trindade

O Sítio Trindade, em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, segue sendo um dos principais polos de transmissão das partidas da Seleção no Mundial.



Para o terceiro confronto, os shows terão início às 17h30, no palco principal, com Beto Hortis. Às 19h, haverá uma pausa para a transmissão de Escócia x Brasil. Ao término da partida, Cristina Amaral sobre ao palco para animar o público. A responsável por fechar a programação, a partir das 22h30, será Joyce Alane.



Confira a programação completa:

Palco principal

17h30 - Beto Hortis

19h - Pausa para Escócia x Brasil

21h - Cristina Amaral

22h30 - Joyce Alane



2. Bairro do Recife - Rua Nº 1 Brahma

A Rua Mamede Simões, no Bairro do Recife, também terá transmissão gratuita da partida na Rua Nº1 da Brahma.



O espaço terá transmissão ao vivo do confronto com telão, ambientação temática, cenários para fotos, mesas e experiências especiais com brindes. Os bares parceiros do evento são o Bar do 13, Acauã, Frontal e Super 8.



3. Bairro do Recife - Avenida Rio Branco

Na Avenida Rio Branco, Centro do Recife, a prefeitura da capital pernambucana também disponibilizará um telão para a transmissão gratuita da partida desta quarta-feira (24).

Público assiste Brasil x Haiti na Avenida Rio Branco, no bairro do Recife. Foto: Paullo Allmeida / Folha de Pernambuco



O polo Rio Branco, também unindo São João e futebol, contará com apresentações a partir das 12h, com o Trio Nilza Ângela.



A partir das 15h, a Quadrilha Junina Zabumba e os grupos Cia de Dança Perna de Palco e Chinelo de Iaiá comandam a programação. Às 18h, Pablitto animará o público até o horário da partida da seleção brasileira, às 19h. Após o jogo, Percinho Amorim encerra a programação.



Confira a programação completa:

12h - Trio Nilza Ângela

15h - Quadrilha Junina Zabumba

16h - Cia de Dança Perna de Palco

17h - Grupo Chinelo de Iaiá

18h - Pablitto

19h - Pausa para Escócia x Brasil

21h - Pecinho Amorim



4. Rua da Moeda

O Armazém do Campo, localizado na Avenida Martins de Barros, no Recife, também terá transmissão gratuita da partida. As atividades terão início a partir das 18h e se encerram logo após o término do confronto.



5. Pracinha de Boa Viagem

A Pracinha de Boa Viagem, principal cartão-postal da Zona Sul, continua inclusa no circuito da Pracinha Cultural com a transmissão de Escócia x Brasil.



No local, um espaço de convivência foi montado para reunir turistas e moradores. Nesta quarta-feira (24), no fim da tarde, o esquenta contará com o show do Trio Nação Nordestina. Às 19h, começará a transmissão da partida da seleção brasileira e, após o apito final, Harry Santos comanda o encerramento da festa.



6. Parque Apipucos

A Arena Parque, localizada no Parque Apipucos, Zona Norte do Recife, conta com uma programação recheada de cultura para a transmissão da partida desta quarta-feira (24).



Com o início da programação marcado para às 16h, o Cine Apipucos exibe, de forma gratuita, o filme "Zico - O Samurai de Quintino", que retrata toda a trajetória do camisa 10. Às 17h50, o DJ 440 assume o som até o horário de início da partida, às 19h.

Além disso, o espaço terá ativações com distribuições de brindes, brincadeiras com o público, pintura facial e aplicação de glitter temático.









7. Parque Dona Lindu

A Arena Nº1 Recife, localizada no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, retorna nesta quarta-feira (24) para mais uma transmissão da Canarinha na Copa do Mundo.



Com a abertura dos portões marcada para as 15h, o público encontrará shows de Ju Marques, Sambarasta e do DJ da Mata, ativações de marcas, experiências interativas, praça de alimentação, bares e, claro, a transmissão da partida em telões de alta definição.

Reação dos torcedores, no Parque Dona Lindu, com o segundo gol do Brasil na vitória sobre o Haiti. Foto: Felipe Ribeiro / Folha de Pernambuco



O evento possui dois tipos de ingresso: o setor Arena, que possui acesso gratuito mediante retirada de ingresso na plataforma Sympla e doação de 1 kg de alimento não perecível na entrada, e conta com praça de alimentação e bares.



Já o setor Backstage, com ingressos já esgotados, oferece área exclusiva, praça de alimentação e open bar completo com cerveja, água, refrigerante, água tônica, vodka, whisky e gin, com ingressos a partir de R$ 320, também disponíveis na Sympla.



8. Arena Olinda

Montada pela prefeitura de Olinda na Praça do Fortim, no Bairro do Carmo, a Arena Olinda também terá transmissão gratuita da partida, em parceria com a AP Produções.



A partir das 15h, a Arena contará com um telão para a transmissão do jogo e shows de Roginho, Simples Olhar e Os Matutos, misturando o clima junino com a emoção da Copa.



Os ingressos são gratuitos, mas devem ser retirados antecipadamente pela plataforma oficial.



9. Caruaru

A capital do forró também terá transmissão gratuita de Escócia x Brasil, no Pátio de Eventos de Caruaru, Agreste pernambucano.



Para a programação desta quarta-feira (24), os shows serão comandados por Felipe Amorim, Jorge Altinho, Marcia Felípe e João Gomes, com pausa nas atrações às 19h para a transmissão da partida.



10. Jaboatão dos Guararapes - Antigo Senai

O Antigo Senai, em Jaboatão Centro, preparou uma grande festa junina gratuita que une a tradição do São João com a torcida pela Seleção Brasileira nesta quarta-feira (24). A estrutura contará com shows locais, comidas típicas e um telão para exibir a partida da Canarinha.



A programação inicia a partir das 16h30, com apresentação de Nelma. Às 17h, Novinho da Paraíba comanda o palco até o início do jogo do Brasil, às 19h. Após o confronto contra a Escócia, às 21h, Marcelo Pernambucano sobe ao palco e, a partir das 23h, Caju & Castanha encerram a programação.



11. Jaboatão dos Guararapes - Barra de Jangada

A Praça Raimunda, em Barra de Jangada, será o endereço do Festival do Brega, nesta quarta-feira (24), que também terá pausa na programação para a transmissão da partida entre Escócia e Brasil.



A festa terá o comando de Betty Xuca, que chamará o Grupo Delirius para o palco às 16h. Lekinho Campos se apresenta às 17h30 e, às 19h, o brega dará espaço para a Seleção. Com o fim do jogo, o festival retorna suas atividades com Troia, a partir das 21h.

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