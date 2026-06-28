Copa do Mundo: confira locais públicos em Olinda e Recife que vão exibir a partida Brasil x Japão

A- A+

Líder do grupo C, com duas vitórias sólidas por 3 a 0, sobre Haiti e Escócia, e um empate por 1 a 1 com Marrocos na estreia. É com esse cenário que a Seleção Brasileira encerrou a etapa de grupos e conquistou a classificação para a segunda fase da Copa do Mundo.



Agora é mata-mata. E o próximo duelo já tem data marcada: nesta segunda-feira (29), às 14h, contra o Japão, no Estádio de Houston. Em Pernambuco, a festa da torcida segue de pé: as cidades-irmãs Olinda e Recife seguem com programações especiais - e gratuitas - para a transmissão da partida. Confira as opções:



Arena Olinda

Em uma parceria da Prefeitura de Olinda com a AP Produções, a Arena Olinda, localizada na Praça do Fortim, no Bairro do Carmo, terá transmissão gratuita de Brasil x Japão. O evento terá início às 12h30.



De Cara com o Samba, Chacal, Edmundo, Orquestra de Bolso e DJ Renatinho, que será o responsável por comandar os intervalos, são as atrações confirmadas pela organização.



Os ingressos são gratuitos, mas devem ser resgatados de forma antecipada pelo site oficial.



Bairro do Recife - Avenida Rio Branco

Na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, a prefeitura da capital pernambucana também disponibilizará um telão para a transmissão gratuita da partida desta segunda-feira (29).



DJ Guilherme é atração confirmada para a programação que terá início às 13h.



Bairro do Recife - Rua da Moeda

O Armazém do Campo, localizado na Rua da Moeda, no Centro do Recife, também terá transmissão gratuita da partida. As atividades terão início a partir das 12h30 e se encerram logo após o término do confronto.



Parque Apipucos

A Arena Parque, localizada em Apipucos, na Zona Norte do Recife, também confirmou que transmitirá o jogo da Seleção Brasileira.



As atividades terão início às 13h com música ao vivo e feira criativa com atrações no pré-jogo. A entrada é gratuita.

Assim que a partida for finalizada, a DJ Allana Marques assume o evento com show ao vivo até às 18h.



Sítio Trindade

Localizado na Estrada do Arraial, em Casa Amarela, o Sítio Trindade é um dos polos oficiais da Prefeitura do Recife para a transmissão dos jogos do Brasil na Copa do Mundo. A exibição do primeiro desafio da Seleção no mata-mata está confirmada.



A programação inicia às 13h e contará com a presença do DJ Pepe Jordão antes e depois da partida. A entrada é gratuita.

Pracinha de Boa Viagem

Também haverá exibição gratuita na Pracinha de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A concentração inicia às 13h e, após o final da partida, a cantora Any Melo sobe ao palco para encerrar a programação.



Parque Dona Lindu

A Arena Nº1 Recife, localizada no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, retorna com a transmissão da partida do Brasil contra o Japão nesta segunda-feira (29).



No local, o público também contará com shows de Lipe, Felipe Amorim e do DJ da Mata, ativações de marcas, experiências interativas, praça de alimentação e bares.



O evento possui o setor Arena, com acesso gratuito mediante retirada de ingresso na plataforma Sympla e doação de 1 kg de alimento não perecível na entrada. A área conta com praça de alimentação e bares.



Veja também