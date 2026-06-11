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COPA DO MUNDO Copa do Mundo: confira locais públicos que transmitirão a estreia da seleção brasileira na RMR Cidades da Região Metropolitana montaram polos gratuitos com telões para Brasil x Marrocos, "gramadão" na rua, cortejos de forró e apresentações culturais

O torcedor pernambucano ganhou um roteiro cheio de opções gratuitas para acompanhar os primeiros passos da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026.



Com a estreia da amarelinha programada para este sábado (13), às 19h, as Prefeituras do Recife, Olinda e organizações parceiras montaram programações especiais que unem a paixão pelo futebol, atrações musicais e atividades de lazer em diversos pontos da Região Metropolitana do Recife.

Confira as opções para vestir a camisa verde e amarela e torcer pelo Brasil no mundial:



1. Bairro do Recife

No coração do Centro, o Gabinete do Recentro promove nesta sexta-feira (12) o evento "Rua do Frevo: onde o futebol encontra o forró". A ação antecipa o clima da estreia do Brasil, misturando a Copa com as festividades juninas na recém-qualificada Rua Barão Rodrigues Mendes, ao lado do Paço do Frevo, das 11h às 17h.



Programação do evento

A programação contará com uma estrutura de "gramadão" para partidas de futebol, brinquedos infláveis, ponto para troca de figurinhas, além da Feirinha da Copa, com comércio de artigos temáticos da Seleção Brasileira.

As atrações começam às 11h, com um arrastão de Josy Caxiado saindo da Avenida Rio Branco em direção ao Paço do Frevo, misturando os ritmos juninos e carnavalescos.



Às 12h, o palco em frente ao museu recebe o cantor Luizinho Serra no projeto Hora do Frevo. Das 11h às 14h, a mascote Capivara Mery Cristina também é presença confirmada no local.



2. Parque Apipucos

No sábado (13), o Parque Apipucos, na Zona Norte do Recife, lança oficialmente a sua Arena Parque, um projeto estruturado para funcionar como ponto de encontro fixo de torcedores ao longo do mundial, exibindo partidas da Seleção em um telão de alta definição ao ar livre.



Programação do evento

Além do telão para assistir a estreia do Brasil, o espaço terá ativações com distribuições de brindes, brincadeiras com o público, pintura facial, aplicação de glitter temático e a presença do mascote Canarinho Pistola.



Com o início da programação marcado para às 14h, a banda de pagode Batuque Fino é presença cofirmada no local. Às 16h, o Cine Apipucos exibe, também de forma gratuita, o filme "O Mundo aos Seus Pés", que retrata o tricampeonato de 1970. Às 17h30, o DJ Pepe Jordão assume o som até o horário de início da partida, às 19h.



Por ser um evento ao ar livre, a programação pode sofrer ajustes dependendo das ações climáticas. Atualizações serão postadas no Instagram oficial do paque.









3. Arena Olinda

A Prefeitura de Olinda montou a estrutura da Arena Olinda na Praça do Fortim, no Bairro do Carmo, ao lado do antigo Dogão, para a transmissão oficial da estreia do Brasil, unindo Futebol e São João em parceria com a AP Produções.



Programação do evento

A partir das 17h, a Arena contará com um telão para a transmissão do jogo e shows de Noara Marques, Júnior Santos, Boa Ousadia e Dj Renatinho, que será o responsável por agitar os intervalos.



Os ingressos são gratuitos, mas devem ser retirados antecipadamente pela plataforma oficial.



A Arena também terá transmissões nos jogos dos dias 19, contra o Haiti, às 21h30, e 24, contra a Escócia, às 19h.

4. Parque Dona Lindu

O Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, recebe a Arena Nº1, projeto liderado pela Brahma, cerveja da Ambev. O evento terá setores gratuitos e premium, atrações musicais e experiências pensadas para transformar cada partida da Seleção Brasileira em um grande encontro.

O setor Arena possui acesso gratuito mediante retirada de ingresso na Sympla e doação de 1 kg de alimento não perecível na entrada, e conta com praça de alimentação e bares. Já o setor Backstage oferece área exclusiva, praça de alimentação e open bar completo com cerveja, água, refrigerante, água tônica, vodka, whisky e gin, com ingressos a partir de R$ 320, também disponíveis na Sympla.

Arena Nº 1, no Parque Dona Lindu, unirá shows e o jogo do Brasil - Foto: Reprodução

Programação do evento

13/06 (sábado)

Atrações: Rogerinho, Raphaela Santos e DJ da Mata

Horário: a partir das 15h



5. Trem do Forró



O Trem do Forró também participará da Copa do Mundo. A Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho garantirá a transmissão da partida para os passageiros, via telão instalado no Pátio de Lazer, local onde os passageiros serão recepcionados.

Segundo a organização, a proposta é fazer com que os passageiros curtam toda a animação dos vagões e, depois, desembarquem no Cabo já em clima de torcida para acompanhar a partida da Seleção Brasileira.

Serviço: Trem do Forró 2026

Datas: 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de junho

Embarque: Estação Shopping do Metrô (Recife) | Desembarque: Pátio de Lazer (Cabo)

Ingressos: R$210,00 (valor único)

Onde adquirir: www.tremdoforro.com.br, pelo e-mail: [email protected] ou nos quiosques do Ticket Folia nos Shoppings Boa Vista e Riomar.

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