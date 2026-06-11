A- A+

Copa do Mundo Copa do Mundo: confira os craques que podem atrapalhar o caminho do Brasil De Lamine Yamal a Cristiano Ronaldo, as favoritas apostam em seus destaques para fazer bonito no Mundial

Recentemente, o portal da tradicional emissora de televisão norte-americana NBC divulgou um ranking com os 25 melhores jogadores da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. A lista conta com os brasileiros Raphinha, do Barcelona, e Vini Jr., do Real Madrid. No entanto, a Folha de Pernambuco separou alguns astros das principais seleções do torneio que podem atrapalhar o caminho do Brasil na busca pelo Hexa.

Finalista dos dois últimos mundiais e para muitos favorita na edição 2026, a França tem um elenco repleto de estrelas. A principal delas, Kylian Mbappé, camisa 10 do Real Madrid. Indo para sua terceira Copa, o astro francês acumula 12 gols na história do torneio e mira a artilharia geral da competição, que pertence ao alemão Miroslav Klose (16 gols). Além de Mbappé, o poderoso ataque dos 'Les Bleus' ainda conta com Ousmane Dembelé, atual bola de ouro e bicampeão da Champions League com o PSG.

Com apenas 18 anos, Lamine Yamal já carrega o peso de ser o protagonista da temida Espanha. Referência ofensiva do Barcelona, o jovem jogador chega rodeado de expectativas ao Mundial disputado na América do Norte. Apesar da pouca idade, o camisa 19 tem sido 'o cara' nos últimos anos. Além de faturar três títulos espanhol pelo clube catalão, foi também um dos protagonistas do título da Espanha da Eurocopa de 2024. Na ocasião, foi eleito o melhor jogador jovem do torneio. Para Yamal se sentir ainda mais em casa na seleção espanhola, o técnico Luis de la Fuente convocou outros sete jogadores do Barça.

Para muitos o melhor jogador do mundo neste ano, Harry Kane vai tentar conduzir a Inglaterra ao primeiro título mundial desde 1966. Artilheiro da competição em 2018 e destaque na campanha de 2022, o centroavante chega em solo norte-americano com incríveis 61 gols pelo Bayern de Munique na última temporada europeia e como sério candidato à chuteira de ouro. Camisa 10 e principal peça do meio-campo, Bellingham também eleva o nível dos Leões.

Despedida de Lendas

Referências máximas nas últimas duas décadas, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo chegam ao torneio em tom de despedida, mas ainda são capazes de decidir por Argentina e Portugal, respectivamente. Depois de levantar o caneco pelos 'hermanos' no Catar, em 2022, o jogador do Inter Miami vai para o seu sexto Mundial, com o objetivo de ajudar a seleção sul-americana a chegar ao quarto título. O camisa 10, inclusive, ainda tem a possibilidade de se tornar o artilheiro máximo da história da competição, uma vez que soma 13 gols durante suas cinco participações. Prestes a completar 39 anos, Messi dividirá a responsabilidade ofensiva com nomes como Julián Álvarez (Atlético de Madrid) e Lautaro Martínez (Inter de Milão).

Do lado português, CR7 também vai para sua sexta Copa do Mundo. Porém, o astro de 41 anos ainda tenta a glória máxima pela seleção lusitana, que nunca venceu o Mundial. Com 973 gols oficiais na carreira, Cristiano Ronaldo está à caça do tento de número mil profissionalmente. O camisa 7 tem oito gols em Copas e desta vez terá um meio de campo de respeito para lhe municiar no torneio. João Neves e Vitinha, ambos do PSG, e Bruno Fernandes, do Manchester United, formam um dos melhores trios de meias desta edição do certame.

Veja também