Copa do Mundo: confira os integrantes do Grupo A
México, África do Sul, Coreia do Sul e Tchéquia formam a chave; competição começa dia 11 de junho
A Copa do Mundo 2026 começa pelo Grupo A. No dia 11 de junho, dois jogos abrem a maior competição de seleções do planeta. Às 16h, no estádio Azteca, um dos anfitriões do torneio, o México, recebe a África do Sul. Na outra partida da chave, a Coreia do Sul enfrenta a Tchéquia, às 23h, no Akron. Confira como chegam as seleções, os principais destaques e quem pode surpreender no Mundial.
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MÉXICO
Pela terceira vez na história, o México receberá a Copa do Mundo, sendo um dos países-sede ao lado Canadá e dos Estados Unidos. Nas outras duas vezes que recebeu a competição, em 1970 e 1986, a equipe conseguiu chegar até as quartas de final - etapa mais longe já alcançada na história pelos mexicanos. O comando será de Javier Aguirre, de 67 anos, que já treinou a seleção na Copa do Mundo de 2010.
Destaques
Para repetir (ou superar) o feito, a equipe aposta no faro de gol de um centroavante veterano. Raúl Jiménez, de 35 anos, do Fulham/ING, é o principal nome da seleção. Outro medalhão de destaque é o goleiro Ochoa, de 40 anos, que vai se tornar um dos primeiros jogadores da história a disputar seis edições de Copa do Mundo, superando Buffon, da Itália, e Lothar Matthäus, da Alemanha. Quanto aos mais jovens, vale ficar de olho em Gilberto Mora, meia de 17 anos do Tijuana.
Time base
Rangel; Reyes, Montes, Vasquez e Gallardo; Lira (Alvarez), Fidalgo e Mora (Vargas); Alvarado, Quiñones (Vega) e Jiménez.
ÁFRICA DO SUL
Fora da Copa do Mundo desde que sediou o evento, em 2010, a África do Sul vem embalada após terminar como líder do Grupo C das Eliminatórias Africanas. A meta é passar pela primeira vez para o mata-mata. Na Copa Africana de Nações de 2025, porém, os sul-africanos foram eliminados nas oitavas de final para Camarões. Hugo Broos, belga de 74 anos, será o treinador da equipe.
Destaques
Com 10 gols em 26 jogos pela seleção, o atacante Lyle Foster, do Burnley/ING, é o principal nome dos Bafana Bafana. Na zaga, Mbokazi, do Chicago Fire/EUA, é um dos atletas de maior projeção do país, se destacando também pelos chutes de longa distância.
Time base
Ronwen Williams; Mudau, Ngezana, Mbokazi e Modiba; Mokoena e Sithole; Moremi (Nkota), Mofokeng (Zwane) e Appollis; Lyle Foster.
TCHÉQUIA
Na Copa do Mundo de 2006, a Tchéquia chegou como candidata a assumir o posto de “surpresa” no torneio, com uma geração repleta de grandes jogadores como Petr Čech, Pavel Nedvěd e Tomáš Rosický. Saiu da Alemanha sendo uma decepção, não passando da fase de grupos. Agora, 20 anos depois, retornando ao Mundial, a seleção espera avançar pela primeira vez ao mata-mata.
Destaques
Em 2026, o principal jogador da Tchéquia é Patrik Schick, do Bayer Leverkusen/ALE. Pela seleção, o atleta tem 25 gols em 52 jogos. Na armação, o meia-atacante do Lyon, Pavel Sulc, é quem assume a missão de municiar os atacantes. A equipe é treinada por Miroslav Koubek, de 74 anos.
Time base
Kolar; Coufal, Holes, Hranac, Krejci e Zeleny (Jurasek); Darida (Cerv), Soucek e Provod; Pavel Sulc e Patrik Schick.
COREIA DO SUL
A vaga da Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2026 veio de forma praticamente irretocável. A seleção teve seis vitórias e quatro empates. Mas engana-se quem pensa que a equipe chega ao Mundial sob confiança. Derrotas em amistosos para Brasil (5x0), Costa do Marfim (4x0) e Áustria (1x0) acenderam o alerta no país. A melhor campanha dos sul-coreanos em mundiais foi na edição em que sediou ao lado do Japão, em 2002, terminando em quarto lugar.
Destaque
Há vários anos, o destaque é o mesmo: o meia-atacante Son, ex-Tottenham/ING e atualmente no Los Angeles FC/EUA. O jogador de 33 anos tem 54 gols pela seleção e pode em breve superar Cha Bum-kun, maior artilheiro da Coreia do Sul, com 58 bolas na rede. A equipe é comandada por Hong Myung-bo.
Time base
Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Cho Yu-min, Kim Min-jae, Kim Ju-sung e Lee Tae-seok; Paik Seung-ho e Hwang In-beom; Lee Kang-in, Hwang Hee-chan e Son Heung-min
Jogos do Grupo A
11/06
México x África do Sul (16h) - Estádio Azteca
Coreia do Sul x Tchéquia (23h) - Estádio Akron
18/06
México x Coreia do Sul (22h) - Estádio BBVA
Tchéquia x África do Sul (13h) - Mercedes-Benz Stadium
24/06
Tchéquia x México (22h) - Estádio Azteca
África do Sul x Coreia do Sul (22h) - Estádio BBVA