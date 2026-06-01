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Futebol Copa do Mundo: confira os integrantes do Grupo A México, África do Sul, Coreia do Sul e Tchéquia formam a chave; competição começa dia 11 de junho

A Copa do Mundo 2026 começa pelo Grupo A. No dia 11 de junho, dois jogos abrem a maior competição de seleções do planeta. Às 16h, no estádio Azteca, um dos anfitriões do torneio, o México, recebe a África do Sul. Na outra partida da chave, a Coreia do Sul enfrenta a Tchéquia, às 23h, no Akron. Confira como chegam as seleções, os principais destaques e quem pode surpreender no Mundial.

MÉXICO

Pela terceira vez na história, o México receberá a Copa do Mundo, sendo um dos países-sede ao lado Canadá e dos Estados Unidos. Nas outras duas vezes que recebeu a competição, em 1970 e 1986, a equipe conseguiu chegar até as quartas de final - etapa mais longe já alcançada na história pelos mexicanos. O comando será de Javier Aguirre, de 67 anos, que já treinou a seleção na Copa do Mundo de 2010.

Destaques

Raul Jimenez segura a bola em treino do México

Para repetir (ou superar) o feito, a equipe aposta no faro de gol de um centroavante veterano. Raúl Jiménez, de 35 anos, do Fulham/ING, é o principal nome da seleção. Outro medalhão de destaque é o goleiro Ochoa, de 40 anos, que vai se tornar um dos primeiros jogadores da história a disputar seis edições de Copa do Mundo, superando Buffon, da Itália, e Lothar Matthäus, da Alemanha. Quanto aos mais jovens, vale ficar de olho em Gilberto Mora, meia de 17 anos do Tijuana.

Time base



Rangel; Reyes, Montes, Vasquez e Gallardo; Lira (Alvarez), Fidalgo e Mora (Vargas); Alvarado, Quiñones (Vega) e Jiménez.

ÁFRICA DO SUL

Fora da Copa do Mundo desde que sediou o evento, em 2010, a África do Sul vem embalada após terminar como líder do Grupo C das Eliminatórias Africanas. A meta é passar pela primeira vez para o mata-mata. Na Copa Africana de Nações de 2025, porém, os sul-africanos foram eliminados nas oitavas de final para Camarões. Hugo Broos, belga de 74 anos, será o treinador da equipe.

Destaques

Lyle Foster, atacante do Burnley

Com 10 gols em 26 jogos pela seleção, o atacante Lyle Foster, do Burnley/ING, é o principal nome dos Bafana Bafana. Na zaga, Mbokazi, do Chicago Fire/EUA, é um dos atletas de maior projeção do país, se destacando também pelos chutes de longa distância.

Time base

Ronwen Williams; Mudau, Ngezana, Mbokazi e Modiba; Mokoena e Sithole; Moremi (Nkota), Mofokeng (Zwane) e Appollis; Lyle Foster.

TCHÉQUIA

Na Copa do Mundo de 2006, a Tchéquia chegou como candidata a assumir o posto de “surpresa” no torneio, com uma geração repleta de grandes jogadores como Petr Čech, Pavel Nedvěd e Tomáš Rosický. Saiu da Alemanha sendo uma decepção, não passando da fase de grupos. Agora, 20 anos depois, retornando ao Mundial, a seleção espera avançar pela primeira vez ao mata-mata.

Destaques

Patrick Schick, jogador do Bayer Leverkusen

Em 2026, o principal jogador da Tchéquia é Patrik Schick, do Bayer Leverkusen/ALE. Pela seleção, o atleta tem 25 gols em 52 jogos. Na armação, o meia-atacante do Lyon, Pavel Sulc, é quem assume a missão de municiar os atacantes. A equipe é treinada por Miroslav Koubek, de 74 anos.

Time base

Kolar; Coufal, Holes, Hranac, Krejci e Zeleny (Jurasek); Darida (Cerv), Soucek e Provod; Pavel Sulc e Patrik Schick.

COREIA DO SUL

A vaga da Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2026 veio de forma praticamente irretocável. A seleção teve seis vitórias e quatro empates. Mas engana-se quem pensa que a equipe chega ao Mundial sob confiança. Derrotas em amistosos para Brasil (5x0), Costa do Marfim (4x0) e Áustria (1x0) acenderam o alerta no país. A melhor campanha dos sul-coreanos em mundiais foi na edição em que sediou ao lado do Japão, em 2002, terminando em quarto lugar.

Destaque

Alisson, goleiro da seleção brasileira teve um gesto de Fair play com o atacante Son, após a vitória pelas oitavas

Há vários anos, o destaque é o mesmo: o meia-atacante Son, ex-Tottenham/ING e atualmente no Los Angeles FC/EUA. O jogador de 33 anos tem 54 gols pela seleção e pode em breve superar Cha Bum-kun, maior artilheiro da Coreia do Sul, com 58 bolas na rede. A equipe é comandada por Hong Myung-bo.

Time base

Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Cho Yu-min, Kim Min-jae, Kim Ju-sung e Lee Tae-seok; Paik Seung-ho e Hwang In-beom; Lee Kang-in, Hwang Hee-chan e Son Heung-min

Jogos do Grupo A

11/06

México x África do Sul (16h) - Estádio Azteca

Coreia do Sul x Tchéquia (23h) - Estádio Akron

18/06

México x Coreia do Sul (22h) - Estádio BBVA

Tchéquia x África do Sul (13h) - Mercedes-Benz Stadium

24/06

Tchéquia x México (22h) - Estádio Azteca

África do Sul x Coreia do Sul (22h) - Estádio BBVA

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