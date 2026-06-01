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Futebol Copa do Mundo: confira os integrantes do Grupo B Bósnia e Herzegovina, Canadá, Catar e Suíça formam a chave; competição começa dia 11 de junho

O Grupo B da Copa do Mundo de 2026 promete ser um dos mais equilibrados. O bloco tem o Canadá como cabeça de chave, por ser um dos anfitriões do torneio, além de Bósnia e Herzegovina, Catar, que sediou a edição de 2022, e Suíça. Ao menos um deles conseguirá pela primeira vez na história avançar ao mata-mata.

CANADÁ

Por sediar o evento, ao lado de México e Estados Unidos, o Canadá não precisou passar pelas Eliminatórias. Na Liga das Nações da Concacaf, os canadenses terminaram em terceiro. A meta agora é, no mínimo, pontuar, já que nas duas participações anteriores (1986 e 2022), a equipe perdeu todos os seis jogos da fase de grupos.

Destaques

Alphonso Davies, lateral-esquerdo do Bayern e principal jogador do Canadá

Jonathan David, atacante da Juventus/ITA, é a principal referência ofensiva do Canadá. O meia Tajon Buchanan, do Villarreal/ESP, também merece atenção. Na lateral esquerda, Alphonso Davies, do Bayern de Munique/ALE, vai para mais um Mundial. A equipe é comandada por Jesse Marsch.

Time base

Crépeau; Laryea, Priso, Waterman e Singur; Flores, Saliba, Koné e Millar; Oluwaseyi e David.

BÓSNIA E HERZEGOVINA

Pela segunda vez na história, a Bósnia e Herzegovina disputará a Copa do Mundo. A primeira foi em 2014, no Brasil, caindo na primeira fase. A seleção chegou ao Mundial deste ano ao eliminar a Itália na repescagem europeia, derrotando os tetracampeões mundiais nos pênaltis, após 1x1 no tempo normal.

Destaques

Dzeko, atacante bósnio que joga na Roma

Aos 40 anos, Edin Džeko quer usar da experiência para ajudar a Bósnia e Herzegovina a fazer história na Copa. O jogador é o maior artilheiro da seleção, com 73 gols marcados em 147 partidas.

Time base

Nikola Vasilj; Sead Kolašinac, Tarik Muharemović, Nikola Katić e Amar Dedić; Amar Memić, Ivan Šunjić, Ivan Bašić e Esmir Bajraktarević; Edin Džeko e Ermedin Demirović.

CATAR

A imagem deixada na Copa do Mundo de 2022, quando se tornou o primeiro anfitrião de um Mundial a não somar pontos na primeira fase, já ficou no passado. O Catar agora olha para o futuro e tenta, diante de um grupo sem grandes favoritos, beliscar não somente um ponto como também sonhar com uma classificação histórica.

Destaques

Akram Afif, atacante do Catar

Akram Afif, atacante do Al-Sadd, já tem no currículo um grande feito na carreira: os três gols que deram o título ao Catar da Copa da Ásia de 2023, ao vencer a Jordânia por 3x1. A meta agora é ser decisivo na Copa. A equipe é comandada por Julen Lopetegui, ex-treinador da Espanha e do Real Madrid.

Time base

Meshaal Barsham; Sultan Al-Brake, Lucas Mendes, Al-Hashmi Al-Hussain, e Ayoub Al Oui; Mohammed Waad e Ahmed Fathi; Homam Al-Amin, Mohamed Naceur Almanai e Akram Afif; Ahmed Alaaeldin.

SUÍÇA

Nas últimas três edições da Copa do Mundo, a Suíça chegou até as oitavas de final. Feito importante, mas que não limita os suíços a sonharem com uma participação ainda maior, como a de 1954, quando chegou pela última vez nas quartas de final. Dos quatro integrantes do Grupo B, os europeus talvez tenham a maior probabilidade de avançar ao mata-mata.

Destaques

Xhaka, meia da Suíça

Ex-Arsenal e Bayer Leverkusen, Granit Xhaka, de 33 anos, é o principal nome da Suíça. A equipe é comandada por Murat Yakin.

Time base

Mvogo; Akanji, Cömert, Elvedi; Widmer, Freuler, Zakaria e Xhakar; Rieder, Embolo, Vargas.

Jogos do Grupo B

12/06

Canadá x Bósnia e Herzegovina (16h) - BMO Field

13/06

Catar x Suíça (16h) - Levi's Stadium

18/06

Suíça x Bósnia e Herzegovina (16h) - SoFi Stadium

Canadá x Catar (19h) - BC Place

24/06

Suiçã x Canadá (16h) - Estádio BC Place

Bósnia e Herzegovina x Catar (16h) - Lumen Field

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