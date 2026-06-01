Copa do Mundo: confira os integrantes do Grupo B
Bósnia e Herzegovina, Canadá, Catar e Suíça formam a chave; competição começa dia 11 de junho
O Grupo B da Copa do Mundo de 2026 promete ser um dos mais equilibrados. O bloco tem o Canadá como cabeça de chave, por ser um dos anfitriões do torneio, além de Bósnia e Herzegovina, Catar, que sediou a edição de 2022, e Suíça. Ao menos um deles conseguirá pela primeira vez na história avançar ao mata-mata.
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CANADÁ
Por sediar o evento, ao lado de México e Estados Unidos, o Canadá não precisou passar pelas Eliminatórias. Na Liga das Nações da Concacaf, os canadenses terminaram em terceiro. A meta agora é, no mínimo, pontuar, já que nas duas participações anteriores (1986 e 2022), a equipe perdeu todos os seis jogos da fase de grupos.
Destaques
Jonathan David, atacante da Juventus/ITA, é a principal referência ofensiva do Canadá. O meia Tajon Buchanan, do Villarreal/ESP, também merece atenção. Na lateral esquerda, Alphonso Davies, do Bayern de Munique/ALE, vai para mais um Mundial. A equipe é comandada por Jesse Marsch.
Time base
Crépeau; Laryea, Priso, Waterman e Singur; Flores, Saliba, Koné e Millar; Oluwaseyi e David.
BÓSNIA E HERZEGOVINA
Pela segunda vez na história, a Bósnia e Herzegovina disputará a Copa do Mundo. A primeira foi em 2014, no Brasil, caindo na primeira fase. A seleção chegou ao Mundial deste ano ao eliminar a Itália na repescagem europeia, derrotando os tetracampeões mundiais nos pênaltis, após 1x1 no tempo normal.
Destaques
Aos 40 anos, Edin Džeko quer usar da experiência para ajudar a Bósnia e Herzegovina a fazer história na Copa. O jogador é o maior artilheiro da seleção, com 73 gols marcados em 147 partidas.
Time base
Nikola Vasilj; Sead Kolašinac, Tarik Muharemović, Nikola Katić e Amar Dedić; Amar Memić, Ivan Šunjić, Ivan Bašić e Esmir Bajraktarević; Edin Džeko e Ermedin Demirović.
CATAR
A imagem deixada na Copa do Mundo de 2022, quando se tornou o primeiro anfitrião de um Mundial a não somar pontos na primeira fase, já ficou no passado. O Catar agora olha para o futuro e tenta, diante de um grupo sem grandes favoritos, beliscar não somente um ponto como também sonhar com uma classificação histórica.
Destaques
Akram Afif, atacante do Al-Sadd, já tem no currículo um grande feito na carreira: os três gols que deram o título ao Catar da Copa da Ásia de 2023, ao vencer a Jordânia por 3x1. A meta agora é ser decisivo na Copa. A equipe é comandada por Julen Lopetegui, ex-treinador da Espanha e do Real Madrid.
Time base
Meshaal Barsham; Sultan Al-Brake, Lucas Mendes, Al-Hashmi Al-Hussain, e Ayoub Al Oui; Mohammed Waad e Ahmed Fathi; Homam Al-Amin, Mohamed Naceur Almanai e Akram Afif; Ahmed Alaaeldin.
SUÍÇA
Nas últimas três edições da Copa do Mundo, a Suíça chegou até as oitavas de final. Feito importante, mas que não limita os suíços a sonharem com uma participação ainda maior, como a de 1954, quando chegou pela última vez nas quartas de final. Dos quatro integrantes do Grupo B, os europeus talvez tenham a maior probabilidade de avançar ao mata-mata.
Destaques
Ex-Arsenal e Bayer Leverkusen, Granit Xhaka, de 33 anos, é o principal nome da Suíça. A equipe é comandada por Murat Yakin.
Time base
Mvogo; Akanji, Cömert, Elvedi; Widmer, Freuler, Zakaria e Xhakar; Rieder, Embolo, Vargas.
Jogos do Grupo B
12/06
Canadá x Bósnia e Herzegovina (16h) - BMO Field
13/06
Catar x Suíça (16h) - Levi's Stadium
18/06
Suíça x Bósnia e Herzegovina (16h) - SoFi Stadium
Canadá x Catar (19h) - BC Place
24/06
Suiçã x Canadá (16h) - Estádio BC Place
Bósnia e Herzegovina x Catar (16h) - Lumen Field