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Futebol Copa do Mundo: confira os integrantes do Grupo C Brasil, Marrocos, Escócia e Haiti formam a chave; competição começa dia 11 de junho

Todos os olhares dos brasileiros no início da Copa do Mundo de 2026 estarão no Grupo C. Além da seleção, a chave conta também com Marrocos, Escócia e Haiti. Será o pontapé do Brasil na luta pelo hexacampeonato.

Os pentacampeões do mundo chegam ao Mundial pensando em colocar a sexta estrela no uniforme. Após um ciclo conturbado, com diversas trocas de treinadores, coube ao italiano Carlo Ancelotti assumir o comando da Seleção.

BRASIL

Não será a primeira vez que o Brasil enfrentará Marrocos, Escócia e Haiti. Brasileiros e marroquinos, por exemplo, já se enfrentaram três vezes na história. A primeira em amistoso disputado em 1997, com vitória sul-americana por 2x0. A segunda vez foi justamente em uma Copa do Mundo, em 1998, com triunfo por 3x0 diante dos africanos.

O encontro mais recente foi em 2023, em amistoso, com Marrocos ganhando por 2x1. No Mundial passado, a seleção africana terminou em quarto lugar.

Contra a Escócia, o Brasil coleciona 10 jogos, com oito vitórias e dois empates. Quatro desses confrontos foram em Copas. Em 1974, um 0x0 na primeira fase. Em 1982, goleada por 4x1 na etapa de grupos.

Em 1990, vitória por 1x0 na fase de grupos. Também na etapa inicial do Mundial, em 1998, o Brasil derrotou a Escócia, agora por 2x1.

O Brasil enfrentou o Haiti em três oportunidades, todas vencidas pelos sul-americanos. Foram dois amistosos (4x0 em 1974 e 6x0 em 2004), além de um 7x1 na Copa América de 2016.

Destaques

Vini faz dancinha com Paquetá e Neymar durante a Copa de 2022

Não há como negar que o retorno de Neymar é a grande novidade da Seleção para a Copa. O jogador voltou a ser chamado desde que se lesionou, em 2023. Além dele, outros nomes que merecem atenção são Vinícius Júnior, do Real Madrid, e Raphinha, do Barcelona.

Time base

Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Alex Sandro); Casemiro, Bruno Guimarães e Raphinha; Vini Júnior, Luiz Henrique e Matheus Cunha.

MARROCOS

"Zebra" da Copa do Mundo de 2022, com um quarto lugar, Marrocos quer provar que o desempenho no Catar não foi mera obra do caso. A meta agora é aproveitar a experiência com a histórica campanha da edição anterior do Mundial e se consolidar como uma das referências africanas na competição.

A equipe é a atual campeã da Copa Africana de Nações após entrar com um recurso contra Senegal, que venceu o jogo por 1x0. A alegação foi de que o adversário teve uma conduta antidesportiva ao tirar o time de campo depois que o árbitro marcou uma penalidade a favor dos marroquinos. Brahim Díaz desperdiçou a cobrança e os senegaleses foram campeões, mas a Confederação Africana acatou o recurso, retirou o título de Senegal e declarou Marrocos campeão.

Destaque

Achraf Hakimi na Copa Africana de Nações

O goleiro Yassine Bounou (Al-Hilal), o lateral Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) e o meia Brahim Díaz (Real Madrid) são os principais nomes do Marrocos. A equipe é comandada por Mohamed Ouabid, que assumiu a seleção faltando três meses para o Mundial.

Time base

Bono; Hakimi, Diop, Aguerd e Marzaoui; Amrabat, El Aynaoui e El Khannouss; Brahim Abde Ezzalzouli e Rahimi.

ESCÓCIA

A classificação da Escócia ao Mundial foi uma das mais emocionantes do ciclo. A equipe empatava em 2x2 com os dinamarqueses quando Tierney, nos acréscimos, fez o 3x2 e McLean fechou a conta para decretar o 4x2 que colocou a seleção em uma Copa após 28 anos. Os escoceses tentam passar pela primeira vez da fase de grupos.

Destaque

O meia escocês do Napoli, Scott Mc Tominay (E), comemora após marcar gol pelo Napoli

Scott McTominay, do Napoli/ITA, é o principal nome da Escócia. Na temporada, o jogador anotou 16 gols em 51 jogos. Outra referência da seleção, ainda que não atravesse o melhor dos momentos atualmente, é o lateral-esquerdo Andy Robertson, do Liverpool/ING. O grupo é comandado por Steve Clarke.

Time base

Gunn; Hickey, Souttar, Hanley e Robertson; Ferguson, McLean, Gannon-Doak, McTominay e McGinn; Drykes.

HAITI

Mais de 50 anos depois, o Haiti volta a disputar uma Copa do Mundo. A última (e única) participação tinha sido em 1974. A seleção é, teoricamente, a mais fraca do grupo, mas tentará "beliscar" uma das vagas ao mata-mata.

Destaque

Duckens Nazon, atacante do Haiti

Duckens Nazon, atacante de 32 anos do Esteghlal FC, do Irã, é o principal nome da seleção haitiana. Ele é o maior artilheiro da história do país, com 44 gols marcados.

Jogos do Grupo C

13/06

Brasil x Marrocos (19h) - Nova Jersey

Haiti x Escócia (22h) - Boston

19/06

Escócia x Marrocos (19h) - Boston

Brasil x Haiti (21h30) - Filadélfia

24/06

Escócia x Brasil (19h) - Miami

Marrocos x Haiti (19h) - Atlanta

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