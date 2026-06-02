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Futebol Copa do Mundo: confira os integrantes do Grupo D Sem nenhuma equipe despontar como favorita, Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia dão o pontapé inicial no Grupo D no dia 12

Com um dos anfitriões da Copa do Mundo presente, o Grupo D promete ser um dos mais equilibrados deste Mundial. Sem nenhuma equipe despontar como favorita, Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia dão o pontapé inicial no Grupo D no dia 12. O confronto entre norte-americanos e sul-americanos abre a chave. Posteriormente, na madrugada do dai 14, é a vez de australianos e turcos entrarem em cena.

Pulisic (esquerda) em ação contra Senegal. Foto: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

ESTADOS UNIDOS

Depois de parar nas oitavas de final na primeira vez que sediou a Copa do Mundo, em 1994, os Estados Unidos esperam ter desempenho melhor em 2026. Desta vez, o país organiza o Mundial ao lado de México e Canadá. Será a 12ª vez que os norte-americanos disputam a competição. A melhor campanha foi na primeira delas, em 1930, no Uruguai, quando na oportunidade chegou à semifinal. A equipe será comandada pelo argentino Mauricio Pochettino, de 54 anos. Ele está no cargo desde 2024.

Destaques

Com o objetivo de fazer bonito em casa, os Estados Unidos apostam em atletas que atuam no futebol europeu. Nomes como Christian Pulisic (Milan), Tyler Adams (Bournemouth) e Weston McKennie (Juventus) dão sustentação à espinha dorsal do time de Pochettino. Aos 21 anos, o lateral-direito Alex Freeman, do Villareal, é o atleta mais jovem do elenco que disputará o Mundial.

Time base

Freese; M. Robinson (McKenzie), C. Richards e Ream (Trusty); McKennie, Adams, Weah (Dest) e A. Robinson; Tillman, Pulisic e Balogun.

Gustavo Gómez durante apresentação à seleção paraguaia. Foto: X/Albirroja

PARAGUAI

Com uma campanha sólida nas Eliminatórias da América do Sul, o Paraguai retorna à uma Copa do Mundo depois de 16 anos. Em 2010, surpreendeu ao chegar nas quartas de final, sendo eliminado pela Espanha, que viria a ser campeã do torneio. Foi a melhor campanha da história do time sul-americano em mundiais. O responsável por dirigir a Albirroja na Copa será o argentino Gustavo Alfaro.

Destaques

O Paraguai chega ao torneio com peças conhecidas do futebol brasileiro. Entre elas, o zagueiro e capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez, é um dos líderes do grupo. Uma das grandes novidades do elenco paraguaio para a competição será a presença do recém-naturalizado Maurício, também do Palmeiras. No ataque, nomes como Julio Enciso (Strasbourg), Miguel Almirón (Atlanta United) e Antonio Sanabria (Cremonese) prometem dar trabalho às defesas adversárias.

Time base

Gatito Fernández; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete e Junior Alonso; Cubas, Bobadilla (D. Gómez) e Sosa (Maurício); Almirón, Enciso e Sanabria.

Irvine (direita) durante amistoso da Austrália contra o México. Foto: Luiza Moraes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

AUSTRÁLIA

Com apenas sete participações, a Austrália vai para a sexta Copa consecutiva. Como melhor resultado, a equipe da Oceania, mas que disputa as Eliminatórias da Ásia, tem duas oitavas de final no histórico. Em 2006, foi eliminada para a Itália, enquanto em 2022 caiu para a Argentina. Curiosamente, italianos e argentinos foram campeões nas duas ocasiões.

Destaques

Em meio ao grande número de baixas para a Copa, o meia Jackson Irvine é o grande destaque da equipe australiana. Importante pela liderança, o meio-campista do St. Pauli é responsável pelas bolas paradas e tem presença marcante nos ataques dos Socceroos. Principal armador do time, McGree também é peça-chave do elenco dirigido pelo técnico Tony Popovic.

Time base

Ryan; Geria, Circati e Burgess; Italiano, Irvine, O'Neill e Bos; Boyle (Hrustic), McGree e Mo Touré.

Arda Guler em ação pela Turquia. Foto: Yasin AKGUL / AFP

TURQUIA



A Turquia chega à Copa depois de se classificar na repescagem europeia passando por Romênia e Kosovo. Esta será apenas a terceira vez que a seleção disputará um Mundial. No último, em 2002, surpreendeu o mundo ao terminar o torneio da Coreia do Sul e do Japão na terceira posição. Nesta edição, a equipe será dirigida pelo italiano Vincenzo Montella.

Destaques

Prometendo entretenimento na Copa, a Turquia tem seus principais destaques no setor ofensivo. Hakan Çalhanoglu (Inter de Milão) é um dos principais destaques, ao lado do jovem Arda Guler (Real Madrid). Kenan Yildiz (Juventus) é mais um que deve dar dor de cabeça aos defensores adversários na competição.

Time base

Ugurcan Çakir; Muldur (Çelik), Demiral, Bardakci e Kadioglu; Yuksek e Çalhanoglu; Yilmaz, Arda Guler, Yildiz e Akturkoglu.

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