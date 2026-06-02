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Futebol Copa do Mundo: confira os integrantes do Grupo E Grupo contará com a presença de Curaçao, que participará do torneio pela primeira vez

Com a Alemanha despontando como favorita para avançar em primeiro, o Grupo E não deve ter muitas surpresas. Com uma campanha sólida na América do Sul, o Equador é o mais cotado para ficar com a segunda vaga, enquanto a Costa do Marfim corre por fora para ir ao mata-mata. Estreante, Curaçao é a grande zebra da chave. Na primeira rodada, os alemães encaram os caribenhos, enquanto marfinenses e equatorianos se enfrentam. Os dois jogos acontecem no dia 14.

Kimmich em ação pela Alemanha, em amistoso contra Finlândia. Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

ALEMANHA

Eliminada precocemente na fase de grupos das últimas duas Copas, a Alemanha chega sob desconfiança ao Mundial. Depois de uma boa Eurocopa em 2024, a equipe do técnico Julian Nagelsmann caiu de produção, principalmente por conta da queda de produção e lesões de peças consideradas essenciais como Florian Wirtz e Jamal Musiala. Tetracampeão, o time europeu busca igualar o Brasil no número de conquistas.

Destaques

A grande estrela da delegação é o goleiro Manuel Neuer, que depois da Euro 2024 anunciou que se aposentaria da seleção. O jogador de 40 anos vai para sua quinta Copa e deve dar adeus à equipe nacional, de fato, depois do torneio. Outras estrelas como Joshua Kimmich (Bayern de Munique) e Kai Havertz (Arsenal) compõem o elenco de uma das maiores seleções do planeta.

Time base

Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbeck e Raum; Goretzka e Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz e Woltemade (Havertz).

Amad Diallo em ação pelo Manchester United. Foto: Glyn Kirk / AFP Amad Diallo em ação pelo Manchester United. Foto: Glyn Kirk / AFP

COSTA DO MARFIM



De volta à Copa do Mundo depois de 12 anos, a Costa do Marfim espera se clasificar ao mata-mata pela primeira vez em sua história. Esta será a quarta vez que os Elefantes participam da competição. Os africanos estiveram presentes em 2006 (Alemanha), 2010 (África do Sul) e 2014 (Brasil). O responsável por conduzir a equipe será o técnico Emerse Faé, de 42 anos.

Destaques

A lista marfinense para o Mundial conta com nomes como Ousmane Diomande (Sporting), Franck Kessié (Al-Ahli) e Amad Diallo (Manchester United). Uma das peças para ficar de olho é o meio-campista Inao Oulai (Trabzonspor). Com apenas 20 anos, o atleta foi um dos destaques do time na última Copa Africana de Nações.

Time base

Fofana; Doué (Singo), Kossounou (O. Diomandé), Ndicka e Konan; Sangaré, Kessié e Inao Oulai; Amad Diallo, Y. Diomandé e Guessand.

Tahith Chong atuando por Curaçao. Foto: William WEST / AFP via Getty Images

CURAÇAO

País menos populoso a disputar uma Copa do Mundo, Curaçao debuta na competição em 2026. Diante das ausências em Mundiais, a população curaçauense sempre torceu pela Seleção Brasileira no torneio. Agora, no entanto, os 160 mil nativos terá motivos para deixar o Brasil em segundo plano. A seleção é comandada pelo holandês Dick Advocaat.

Destaques

Dos 26 jogadores convocados por Curaçao, apenas um é nascido no país: o atacante Tahith Chong, revelado pelo Manchester United e que atualmente defende o Sheffield United. Aos 26 anos, o jogador é um dos destaques do time, ao lado do meio-campista Leandro Bacuna. Assim como a maioria da equipe, o atleta de 34 anos nasceu na Holanda.

Time base

Room; Sambo, Gaari, Obispo e Floranus; Leandro Bacuna, Comenencia e Juninho Bacuna; Hansen (Margaritha), Gorré e Kuwas (Chong).

Moises Caicedo, volante do Equador. Foto: X/La Tri

EQUADOR

Comandado pelo argentino Sebastian Beccacece, o Equador aposta na solidez defensiva para chegar longe na Copa. Sob o comando do treinador, foram apenas dois gols sofridos em 12 partidas nas Eliminatórias da América do Sul. Indo para o quinto Mundial, os equatorianos têm como melhor campanha a edição de 2006, na Alemanha, quando chegou nas oitavas de final.

Destaques

Entre os nomes que vão defender o Equador na Copa do Mundo, o volante Moises Caicedo é um dos pilares da equipe. Volante do Chelsea, o jogador é peça fundamental do time londrino e é considerado um dos melhores cabeças de área do mundo. Maior artilheiro do Equador em Mundiais, o experiente Enner Valencia promete dar dor de cabeça às zagas adversárias.

Time base

Galíndez; A. Franco, Ordóñez, Pacho e Hincapié; Caicedo, Pedro Vite, Yeboah (Preciado) e N. Angulo (Minda); Plata e Enner Valencia.

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