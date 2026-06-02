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Futebol Copa do Mundo: confira os integrantes do Grupo F Com dois europeus, um asiático e um africano, o Grupo F dá o start no Mundial, no dia 14 de junho

Apesar de a Holanda despontar como favorita por toda tradição e história, o Grupo F da Copa do Mundo promete ser equilibrado. Japão, Suécia e Tunísia são as outras integrantes da chave. Os holandeses estreiam no torneio diante dos japoneses, em 14 de junho, às 17h (de Brasília), em Dallas. No mesmo dia, mas às 23h, suecos e tunisianos se enfrentam no El Gigante de Acero.

De Jong é a peça principal do meio da Holanda. Foto: Jose Sena Goulao/EFE

HOLANDA



A Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá será a de número 12 da Holanda em sua história. Sempre cotada entre as favoritas, a equipe holandesa, no entanto, ainda busca sua primeira taça do principal torneio de seleções do planeta. Em três oportunidades (1974, 1978 e 2010), a "Laranja Mecânica" bateu na trave, e neste ano tenta o inédito título sob o comando de Ronald Koeman.

Destaques

Apesar de lidar com lesões nos últimos anos, o meio-campista Frankie de Jong (Barcelona) é o grande cérebro do time de Koeman. Na zaga, Van Dijk (Liverpool) é o pilar do sistema defensivo, enquanto no ataque Gakpo (Liverpool) e Memphis Depay (Corinthians) são as grandes esperanças de gols da equipe europeia.

Time base

Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk e Van de Ven; Gravenberch, F. de Jong e Rejinders; Malen (Koopmeiners), Gakpo e Memphis Depay.

Kubo atuando pela seleção japonesa. Foto: Yuichi Yamazaki / AFP

JAPÃO



Adversário da Holanda na estreia, o Japão é uma das seleções mais interessantes desta Copa do Mundo, levando em conta os resultados conquistados recentemente. São sete jogos de invencibilidade, com direito a vitórias sobre Brasil e Inglaterra. Com o objetivo de surpreender na competição, os japoneses têm como técnico Hajime Moriyasu, que está à frente do time desde 2018.

Destaques

Sem Kaoru Mitoma, lesionado, os grandes destaques do Japão no Mundial serão o atacante Takefusa Kubo (Real Sociedad) e o meia Wataru Endo (Liverpool). O atleta do clube inglês, inclusive, é o capitão da equipe asiática.

Time base

Zion Suzuki; Itakura, Watanabe (Taniguchi) e Hiroki Ito; Endo, Kamada, Doan e K. Nakamura; Kubo, Koki Ogawa e Ueda.

Gyökeres é a esperança de gols da Suécia. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

SUÉCIA



Com nomes importantes e capazes de desequilibrar partidas, a Suécia chega ao Mundial como uma incógnita. Em meios aos maus resultados ao longo do ciclo, a seleção demitiu on Dahl Tomasson e contratou Graham Potter, em outubro do ano passado. Ex-treinador do Chelsea, o inglês vai dirigir os suecos na 13ª Copa da história do país nórdico.

Destaques

Sob o comando do zagueiro e capitão Victor Lindelöf, Suécia tem seus principais destaques no setor ofensivo. Peças como Anthony Elanga (Newcastle) e Alexander Isak (Liverpool) prometem atormentar as zagas adversárias. Porém, o "homem-gol" é Viktor Gyökeres (Arsenal).

Time base

Nordfeldt; Johansson (Svensson), Lagerbielke, Hien (Starfelt), Lindelof e Gudmundsson; Ayari, Karlstrom e Nygren; Elanga e Gyokeres.

Ellyes Skhiri durante amistoso entre Tunísia e Áustria. Foto: Joe Klamar/AFP

TUNÍSIA

Esta será a sétima vez que a Tunísia disputará a Copa do Mundo. Como melhor participação, os africanos acumularam um nono lugar na temporada de estreia, em 1978. O responsável por buscar um feito maior sob o comando do país será o francês de origem tunisiana Sabri Lamouchi.

Destaques

Volante do Eintracht Frankfurt, Ellyes Skhiri é um dos principais destaques da seleção. Bastante participativo, o cabeça de área costuma ser o motor da equipe.

Time base

Dahmen; Valery, Bronn, Talbi e Ali Abdi; Khedira, Skhiri e Gharbi; Tounekti, Saäd e Mastouri.

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