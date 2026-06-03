Copa do Mundo: confira os integrantes do Grupo G

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A Copa do Mundo de 2026 promete confrontos equilibrados e histórias distintas no Grupo G. De um lado, a Bélgica tenta provar que continua competitiva. Do outro, Egito, Irã e Nova Zelândia chegam embalados pelo sonho de surpreender e avançar ao mata-mata pela primeira vez na história. Entre estrelas consagradas, como Mohamed Salah e Kevin De Bruyne, e seleções em busca de afirmação no cenário internacional, a chave se desenha como uma das mais imprevisíveis do torneio.

BÉLGICA



A Bélgica chega ao mundial em um momento de transição, tentando virar a página após o fim de sua "geração de ouro" e a queda precoce em 2022. Sob o comando de Rud Garcia, que assumiu no início de 2025, a seleção se classificou em primeiro lugar nas Eliminatórias Europeias e ostenta um certo favoritismo no grupo da Copa, devido ao nível técnico inferior dos demais integrantes.



Destaques

De Bruyne, meia do Napoli e principal referência técnica da geração

A esperança belga repousa em três pilares veteranos que enfrentaram problemas físicos na temporada: Thibaut Courtois (Real Madrid), considerado um dos melhores goleiros do mundo; Kevin De Bruyne (Napoli), capitão e referência técnica há mais de 12 anos; e Romelu Lukaku (Lukaku), o centroavante da equipe. Além deles, o jovem Jeremy Doku (Manchester City) surge com grande potencial, após boa temporada no Manchester City.



Time base



Courtois; Castagne (Meunier), Debast, Mechele (Teate), De Cuyper; Amadou Onana, Tielemans; Doku, De Bruyne, Trossard (ou Lukebakio); Lukaku (De Ketelaere)



EGITO



Após uma participação frustrante em 2018, o Egito retorna à Copa do Mundo sonhando não apenas com sua primeira vitória na competição, mas com uma classificação para o mata-mata. Comandada por Hossam Hassan, maior artilheiro da história da seleção, a equipe demonstrou capacidade defensiva ao empatar com a por 0 a 0 em amistoso.



Destaques

Mohamed Salah, um dos maiores jogadores egípcios de todos os tempos

A grande estrela continua sendo Mohamed Salah (Liverpool), que apesar de uma temporada abaixo da média no clube inglês e fantasmas de lesões segue como o líder técnico e ídolo nacional. Ele forma uma dupla perigosa com Omar Marmoush (Manchester City) e conta com o talento de Emam Ashour (Al Ahly) na criação das jogadas.



Time base



Shobeir (El Shenawy); Hany, Yasser Ibrahim, Rabia, Abdel Magid (Fathi), Elfetouh; Marawan Atia, Emam Ashur, Fathi (Zizo); Salah e Marmoush



IRÃ



O Irã chega à Copa sob forte tensão geopolítica e um ciclo técnico conturbado, marcado pela guerra e interrupções no futebol nacional. Apesar de não ter a identidade defensiva sólida da era Carlos Queiroz e de possuir uma base envelhecida, a seleção caiu em seu grupo mais acessível das últimas décadas. O técnico Amir Ghalenoe, no cargo desde 2023, aposta na experiência de seus jogadores em ligas estrangeiras para tentar uma classificação inédita.



Destaques

Taremi, segundo maior artilheiro da seleção Iraniana

Mehdi Taremi (Olympiacos) é o nome central da equipe, atuando tanto como centroavante quanto como um camisa 10. A ausência de Sardar Azmoun (Shabab Al-Ahli) é a grande novidade. No gol, o veterano Beiranvand (Tractor SC) vai para sua terceira Copa consecutiva.



Time base



Beiranvand; Rezaeian (Ismaelifar), Kanaani, Khalilzadeh, Hajsafi (Mohammadi); Ezatolahi, Godos; Mohebbi, Taremi, Jahanbakhsh (Ghaedi); Azmoun (Sayyadmanesh/Eckert)



NOVA ZELÂNDIA



De volta após 16 anos, a Nova Zelândia se beneficia da vaga direta da Oceania e busca sua primeira vitória em Copas. Sob o comando de Darren Bazeley, no cargo desde 2023, que conhece bem a base da seleção, os "All Whites" evoluíram tecnicamente, embora ainda enfrentem o desafio de saltar do nível amador continental para a elite mundial.



Destaques

Chris Wood, maior artilheiro da história da seleção com 45 gols

O veterano e maior artilheiro da história da seleção com 45 gols, Chris Wood (Nottingham Forest) é a grande figura da equipe. Outros nomes importantes são Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), a referência técnica no meio-campo e o lateral Tim Payne (Wellington Phoenix)



Time base



Crocombe; Tim Payne, Boxall, Bindon, Cacace; Joe Bell, Stamenic; Sarpreet Singh, Just (Ben Old), Garbett; Chris Wood



Jogos do Grupo G



Bélgica x Egito - Segunda-feira (15/06) 16h

Estádio: Lumen Field, Seattle (Estados Unidos)

Irã x Nova Zelândia - Segunda-feira (15/06) 22h

Estádio: SoFi Stadium, Los Angeles (Estados Unidos)

Bélgica x Irã - Domingo (21/06) 16h

Estádio: SoFi Stadium, Los Angeles (Estados Unidos)

Nova Zelândia x Egito - Domingo (21/06) 22h

Estádio: BC Place, Vancouver (Canadá)

Egito x Irã - Sábado (27/06) 00h

Estádio: Seattle (Estados Unidos)

Nova Zelândia x Bélgica - Sábado (27/06) 00h

Estádio: BC Place, Vancouver (Canadá)





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