Copa do Mundo: confira os integrantes do Grupo G
Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia formam a chave; competição começa dia 11 de junho
A Copa do Mundo de 2026 promete confrontos equilibrados e histórias distintas no Grupo G. De um lado, a Bélgica tenta provar que continua competitiva. Do outro, Egito, Irã e Nova Zelândia chegam embalados pelo sonho de surpreender e avançar ao mata-mata pela primeira vez na história. Entre estrelas consagradas, como Mohamed Salah e Kevin De Bruyne, e seleções em busca de afirmação no cenário internacional, a chave se desenha como uma das mais imprevisíveis do torneio.
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BÉLGICA
A Bélgica chega ao mundial em um momento de transição, tentando virar a página após o fim de sua "geração de ouro" e a queda precoce em 2022. Sob o comando de Rud Garcia, que assumiu no início de 2025, a seleção se classificou em primeiro lugar nas Eliminatórias Europeias e ostenta um certo favoritismo no grupo da Copa, devido ao nível técnico inferior dos demais integrantes.
Destaques
A esperança belga repousa em três pilares veteranos que enfrentaram problemas físicos na temporada: Thibaut Courtois (Real Madrid), considerado um dos melhores goleiros do mundo; Kevin De Bruyne (Napoli), capitão e referência técnica há mais de 12 anos; e Romelu Lukaku (Lukaku), o centroavante da equipe. Além deles, o jovem Jeremy Doku (Manchester City) surge com grande potencial, após boa temporada no Manchester City.
Time base
Courtois; Castagne (Meunier), Debast, Mechele (Teate), De Cuyper; Amadou Onana, Tielemans; Doku, De Bruyne, Trossard (ou Lukebakio); Lukaku (De Ketelaere)
EGITO
Após uma participação frustrante em 2018, o Egito retorna à Copa do Mundo sonhando não apenas com sua primeira vitória na competição, mas com uma classificação para o mata-mata. Comandada por Hossam Hassan, maior artilheiro da história da seleção, a equipe demonstrou capacidade defensiva ao empatar com a por 0 a 0 em amistoso.
Destaques
A grande estrela continua sendo Mohamed Salah (Liverpool), que apesar de uma temporada abaixo da média no clube inglês e fantasmas de lesões segue como o líder técnico e ídolo nacional. Ele forma uma dupla perigosa com Omar Marmoush (Manchester City) e conta com o talento de Emam Ashour (Al Ahly) na criação das jogadas.
Time base
Shobeir (El Shenawy); Hany, Yasser Ibrahim, Rabia, Abdel Magid (Fathi), Elfetouh; Marawan Atia, Emam Ashur, Fathi (Zizo); Salah e Marmoush
IRÃ
O Irã chega à Copa sob forte tensão geopolítica e um ciclo técnico conturbado, marcado pela guerra e interrupções no futebol nacional. Apesar de não ter a identidade defensiva sólida da era Carlos Queiroz e de possuir uma base envelhecida, a seleção caiu em seu grupo mais acessível das últimas décadas. O técnico Amir Ghalenoe, no cargo desde 2023, aposta na experiência de seus jogadores em ligas estrangeiras para tentar uma classificação inédita.
Destaques
Mehdi Taremi (Olympiacos) é o nome central da equipe, atuando tanto como centroavante quanto como um camisa 10. A ausência de Sardar Azmoun (Shabab Al-Ahli) é a grande novidade. No gol, o veterano Beiranvand (Tractor SC) vai para sua terceira Copa consecutiva.
Time base
Beiranvand; Rezaeian (Ismaelifar), Kanaani, Khalilzadeh, Hajsafi (Mohammadi); Ezatolahi, Godos; Mohebbi, Taremi, Jahanbakhsh (Ghaedi); Azmoun (Sayyadmanesh/Eckert)
NOVA ZELÂNDIA
De volta após 16 anos, a Nova Zelândia se beneficia da vaga direta da Oceania e busca sua primeira vitória em Copas. Sob o comando de Darren Bazeley, no cargo desde 2023, que conhece bem a base da seleção, os "All Whites" evoluíram tecnicamente, embora ainda enfrentem o desafio de saltar do nível amador continental para a elite mundial.
Destaques
O veterano e maior artilheiro da história da seleção com 45 gols, Chris Wood (Nottingham Forest) é a grande figura da equipe. Outros nomes importantes são Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), a referência técnica no meio-campo e o lateral Tim Payne (Wellington Phoenix)
Time base
Crocombe; Tim Payne, Boxall, Bindon, Cacace; Joe Bell, Stamenic; Sarpreet Singh, Just (Ben Old), Garbett; Chris Wood
Jogos do Grupo G
Bélgica x Egito - Segunda-feira (15/06) 16h
Estádio: Lumen Field, Seattle (Estados Unidos)
Irã x Nova Zelândia - Segunda-feira (15/06) 22h
Estádio: SoFi Stadium, Los Angeles (Estados Unidos)
Bélgica x Irã - Domingo (21/06) 16h
Estádio: SoFi Stadium, Los Angeles (Estados Unidos)
Nova Zelândia x Egito - Domingo (21/06) 22h
Estádio: BC Place, Vancouver (Canadá)
Egito x Irã - Sábado (27/06) 00h
Estádio: Seattle (Estados Unidos)
Nova Zelândia x Bélgica - Sábado (27/06) 00h
Estádio: BC Place, Vancouver (Canadá)