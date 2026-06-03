Copa do Mundo: confira os integrantes do Grupo H

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O Grupo H da Copa do Mundo de 2026 reúne tradição, favoritismo e a possibilidade de grandes surpresas. Atual campeã da Eurocopa, a Espanha chega como uma das seleções mais fortes do torneio, enquanto o Uruguai aposta na força de sua renovação. Correndo por fora, a Arábia Saudita tenta repetir feitos recentes em Mundiais, e a estreante Cabo Verde ainda vive o sonho de sua histórica classificação.



ESPANHA

Vivendo um momento iluminado sobre o comando de Luis de la Fuente, no cargo há 3 anos, a seleção espanhola vem cercada de expectativas para um grande desempenho na Copa do Mundo. A "Roja" chega para sua 18ª participação consecutiva e vê semelhanças de sua geração atual com a de 2010, responsável por trazer o único título mundial de sua história. A equipe também chega como atual campeã da Eurocopa e possui oito jogadores do Barcelona, o número exato que os espanhois possuiam na Copa sediada na Africa do Sul.

Destaques

Lamine Yamal, craque da seleção espanhola

A Espanha mantém a base da equipe campeã europeia e possui grandes nomes da temporada europeia em seu plantel. O principal destaque vai para a jóia Lamine Yamal (Barcelona) o atacante tem feito jus ao seu potencial, se tornando o líder técnico da seleção. Na temporada acumulou 24 gols e 20 assistências. O meio-campo espanhol também chega valorizado, Rodri (Manchester City), Pedri (Barcelona) e Fabián Ruiz (PSG) são grandes responsáveis por manter o estilo de jogo espanhol de controle da posse vivo.

Time base

Unai Simón; Cucurella, Cubarsí (Pubil), Laporte, Pedro Porro; Rodri, Fabián Ruiz, Pedri; Nico Williams, Oyarzabal e Lamine Yamal.



CABO VERDE

Cabo Verde chega à Copa do Mundo de 2026 como uma das histórias mais fascinantes da competição. Trata-se de uma seleção estreante que vem de um arquipélago com pouco mais de 500 mil habitantes, que conquistou sua vaga de forma histórica ao deixar a seleção de Camarões para trás em seu grupo nas eliminatórias africanas. Considerada a zebra do grupo, a seleção aposta na velocidade do seu ataque para tentar surpreender as favoritas.



Destaques

Pico Lopes, um dos principais defensores da equipe

Devido à sua pequena população, Cabo Verde realiza um trabalho intenso de busca por jogadores na diáspora, ou seja, filhos e netos de cabo-verdianos nascidos em outros países. O melhor exemplo desse processo é o zagueiro titular Pico Lopes (Shamrock Rovers), sendo Irlandês, ele foi convidado para defender a seleção através de uma mensagem no LinkedIn, mesmo sem falar português na época, tornou-se um dos pilares defensivos do time. Outros destaques são Jovane Cabral (Estrela Amadora), Sidny Cabral (Benfica) e Garry Rodrigues (Limassol)

Time base

Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Logan Costa (Diney), Sydney Cabral (João Paulo); Kevin Pina (Lenini), Yanick Semedo (Deroy Duarte), Jamiro Monteiro; Ryan Mendes, Jovane Cabral, Dyon Livramento



ARÁBIA SAUDITA

A Arábia Saudita chega à Copa do Mundo de 2026 cercada de incertezas e é considerada uma das maiores interrogações do torneio, a seleção anunciou seu novo treinador, Georgios Donis, as vesperas do mundial, em abril deste ano. Apesar do enorme investimento financeiro no campeonato local e da projeção global da liga saudita, a seleção nacional não conseguiu subir de patamar durante este ciclo e apresenta um desempenho que gera dúvidas.



Destaques

Al-Dawsari, atacante e principal jogador

O atacante Salem Al-Dawsari ( Al Hilal) segue sendo o grande nome técnico e a principal referência histórica da geração. No meio-campo quem se destaca é Mohamed Kanno (Al Hilal) e na defesa Saud Abdulhamid (RC Lens) É o jogador de maior projeção internacional atual.

Time base

Nawaf Al-Aqidi (Mohammed Al-Owais); Saud Abdulhamid, Hassan Al-Tambakti, Ali Al-Bulaihi, Ayman Yahya (Boushal); Abdullah Al-Khaibari, Mohamed Kanno, Musab Al-Juwayr; Salem Al-Dawsari, Abu Alamat (Al-Sahafi), Firas Al-Buraikan



URUGUAI

Considerada favorita do grupo, junto com a Espanha, a seleção Uruguaia busca se reerguer após uma campanha desastrosa na Copa do Mundo de 2022, onde foi eliminada ainda na fase de grupos. A "Celeste" comandada pelo experiente Marcelo Bielsa Eliminatórias, viveu momentos de muita intensidade e oscilações nas eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, mas acabou se classificando na 4ª posição.



Destaques

Valverde, meio campista e capitão Uruguaio

Com a saída da geração de Suárez e Cavani, Fede Valverde (Real Madrid) tornou-se o pilar absoluto, capitão, e líder técnico da seleção. Outros destaques são o zaguieiro experiente, José María Giménez (Atlético de Madrid), que defende a Celeste há quase 13 anos, e o atacante Darwin Núñez (Al Hilal) que levanta dúvidas, pois chega à Copa em uma condição física preocupante, pois passou meses sem jogar por não ter sido inscrito no campeonato saudita.



Time base

Rochet (ou Muslera); Nández (Varela), Ronald Araújo, José María Giménez (Cáceres), Piquerez (ou Mathías Olivera); Ugarte, Federico Valverde, Arrascaeta (Betancur); Maximiliano Araújo, Pellistri (Canobbio), Darwin Núñez



Jogos do Grupo H

Espanha x Cabo Verde - Segunda-feira (15/06) 13h

Estádio: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (Estados Unidos)

Arábia Saudita x Uruguai - Segunda-feira (15/06) 19h

Estádio: Hard Rock Stadium, Miami (Estados Unidos)

Espanha x Arábia Saudita - Domingo (21/06) 13h

Estádio: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (Estados Unidos)

Uruguai x Cabo Verde - Domingo (21/06) 19h

Estádio: Hard Rock Stadium, Miami (Estados Unidos)

Uruguai x Espanha - Sexta-feira (26/06) 21h

Estádio: Akron, Guadalajara (México)

Cabo Verde x Arábia Saudita - Sexta-feira (26/06) 21h

Estádio: NRG Stadium, Houston (Estados Unidos)

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