Copa do Mundo: confira os integrantes do Grupo I

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Com uma das favoritas ao título de um lado e seleções capazes de desafiar qualquer prognóstico do outro, o Grupo I desponta como uma das chaves mais interessantes da Copa do Mundo de 2026. A poderosa França chega cercada de expectativas, mas terá pela frente a ascendente Noruega de Haaland e Ødegaard, a competitiva seleção de Senegal e o Iraque, que vive a empolgação de retornar ao Mundial após quatro décadas.

FRANÇA

A França chega à Copa do Mundo de 2026 como uma das favoritas absolutas, tendo disputado as últimas duas finais (campeã em 2018 e vice em 2022). O torneio marca a despedida do treinador Didier Deschamps, no cargo desde 2012. Sob seu comando, os franceses conquistaram, além da Copa do Mundo, uma Liga das Nações, mantendo a seleção entre as mais competitivas do planeta, ocupando o primeiro lugar no ranking de seleções da FIFA.



Destaques

Mbappé, grande líder da equipe francesa

O grande nome segue sendo o capitão Kylian Mbappé (Real Madrid), um talento geracional que já alcançou 12 gols em copas anteriores, e busca bater o recorde histórico de Miroslav Klose. Apesar de temporada sem conquistas pelo Clube Merengue, o atacante soma 42 gols em 44 jogos disputados. Com uma equipe extremamente equilibrada, os Azuis possuem destaques em quase todas as posições, entre os principais estão os atacantes Ousmane Dembélé (PSG) e Michael Olise (Bayern de Munique), assim como o zagueiro Saliba (Arsenal) um dos melhores defensores da atualidade.



Time base

Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué (Barcola) e Mbappé.



SENEGAL

Considerada uma das melhores seleção africanas dos últimos anos, Senegal chega ao mundial com um time regular, tendo alcançado três das últimas quatro finais da Copa Africana de Nações. Sob o comando de Pape Thiaw, a equipe busca repetir o impacto histórico de 2002, onde venceu a França e avançou até as quartas de finais da competição.



Destaques

Sadio Mané, ídolo senegalês de 34 anos

O principal atleta senegalês permanece sendo Sadio Mané, que hoje atua com mais liberdade por dentro ou como segundo atacante para compensar o desgaste físico, devido a idade mais elevada. Na defesa, o pilar é o experiente Kalidou Koulibaly (Al Hilal). Outros nomes que ganham peso são o driblador Iliman Ndiaye (Everton) e o meio-campista Pape Gueye (Everton).



Time base

Eduard Mendy; Diatta (ou Mendy), Koulibaly, Niakhaté, Jacobs; Gana Gueye, Pape Gueye, Lamine Camara (Pape Matar Sarr); Iliman Ndiaye, Sadio Mané e Nicolas Jackson



IRAQUE

O Iraque retorna à Copa do Mundo após 40 anos, uma conquista carregada de simbolismo para um país marcado por décadas de conflitos. A seleção é comandada por Graham Arnold, que assumiu a seleção em maio de 2025. Considerada a mais fraca do grupo, o Iraque aposta em seus jovens para tentar surpreender as favoritas.



Destaques

Jalal Hassan, experiente capitão Iraniano

O capitão e goleiro Jalal Hassan (Al zawraa) destac-ase como uma liderança experiente, possuindo mais de 100 jogos pela seleção. No meio-campo, Amir Al-Ammari (Cracovia) chama a atenção pela qualidade na bola parada e chutes de longa distância. Já no ataque, o alvo principal é Aimen Hussein (Al Karma SC), o "homem gol" e peça fundamental para sustentar o jogo de transição adotado pela equipe.



Time base

Time base Jalal Hassan; Hussein Ali, Tahseen, Sulaka, Doski; Osama Rashid, Amir Al-Ammari, Bayesh (Safaa Hadi), Ali Jasim; Al-Hamadi e Aimen Hussein



NORUEGA

Considerada uma das sensações do continente europeu na atualidade, a Noruega classificou-se em primeiro lugar em seu grupo, deixando a tetracampeã Itália para trás. O trabalho de Ståle Solbakken vem sendo bastante elogiado, visto que a presença de astros mundiais faz da Noruega uma seleção incômoda, capaz de incomodar qualquer adversário.



Destaques



Haaland, Fenômeno Noruguês que atua no Manchester City

O "Cometa" Erling Haaland (Manchester City) é a estrela do ataque norueguês, tendo marcado 16 gols nas eliminatórias e 38 na temporada pelo clube inglês. O "cérebro" do time é Martin Ødegaard (Arsenal), responsável pelo último passe e pela organização do jogo. Outro destaque é o jovem Antonio Nusa (Leipzig), principal fonte de dribles e habilidade pela ponta esquerda.



Time base

Nyland; Ryerson, Ajer, Hanche-Olsen, Wolfe; Sander Berge, Ødegaard, Aursnes (ou Torsby); Sørloth, Antonio Nusa e Erling Haaland



Jogos do Grupo I

França x Senegal - Terça-feira (16/06) 16h

Estádio: MetLife Stadium, Nova York (Estados Unidos)

Iraque x Noruega - Terça-feira (16/06) 19h

Estádio: Gillette Stadium, Boston (Estados Unidos)

França x Iraque - Segunda-feira (22/06) 18h

Estádio: Lincoln Financial Field, Filadélfia (Estados Unidos)

Noruega x Senegal - Segunda-feira (22/06) 21h

Estádio: MetLife Stadium, Nova York (Estados Unidos)

Noruega x França - Sexta-feira (26/06) 16h

Estádio: Gillette Stadium, Boston (Estados Unidos)

Senegal x Iraque - Sexta-feira (26/06) 16h

Estádio: BMO Field, Toronto (Canadá)

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