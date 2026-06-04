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COPA DO MUNDO Copa do Mundo: confira os integrantes do grupo J Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia formam a chave; competição começa dia 11 de junho

Com a atual campeã Argentina despontando como favorita na chave, a segunda colocação do Grupo J promete ter uma disputa interessante para os telespectadores. Enquanto Argélia e Áustria retornam ao Mundial após grandes jejuns, a estreante Jordânia chega ao torneio como uma grande incógnita para boa parte do público na disputa direta pela vaga.

ARGENTINA

Em busca do Tetra, a Argentina é a Seleção favorita a ficar com o primeiro lugar do grupo J. Tricampeão, o país conquistou a Copa pela primeira vez em 1978, após vencer a Holanda por 3 a 0. O bi veio em 1986, com uma vitória de 3 a 2 sobre a Alemanha. A última estrela chegou em 2022, na útima edição, e, diferentemente das outras duas, foi conquistada nos pênaltis, após um empate em 3 a 3 com a França.

Lionel Messi disputará sua sexta Copa do Mundo em 2026. Foto: Daniel Ramalho/AFP

Destaques

O destaque da seleção alviceleste é, obviamente, o atacante Lionel Messi, que, juntamente ao português Cristiano Ronaldo e ao goleiro mexicano Ochoa, chega ao feito inédito de disputar seis Copas do Mundo. Além do camisa 10, o atacante Flaco López, do Palmeiras, e o experiente goleiro Dibu Martínez, do Aston Villa, também merecem atenção. Por outro lado, as ausências dos campeões de 2022 Dybala, do Roma, e Acuña, do River Plate, foram surpresas na lista final.

Time base

Dibu Martínez; Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico e Nahuel Molina; Leandro Paredes, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister; Julián Álvarez, Thiago Almada e Lionel Messi.



ARGÉLIA

De volta a Copa do Mundo após 12 anos, quando protagonizou uma quase zebra com a Alemanha em 2014 -que viria se tornar a campeã da edição- nas oitavas de final, a Argélia busca melhorar seu desempenho na competição para criar novas memórias. O técnico Vladimir Petkovic selecionou um elenco repleto de talentos promissores para representar o país em sua quinta participação no torneio.

Argélia aposta em um elenco repleto de jogadores que atuam no futebol europeu - Divulgação/@lesverts.faf

Destaques

A principal estrela dos Fennecs é Riyad Mahrez. O ponta de 34 anos estará disputando seu último mundial e é peça fundamental para o elenco. Outro destaque dos argelinos é o atacante Mohamed Amoura, artilheiro das eliminatórias africanas com 10 gols.

Time base

Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini e Ait-Nouri; Baoudaoui, Bennacer e Chaibi; Mahrez, Maza e Amoura.

ÁUSTRIA

Após 28 anos, a Áustria está de volta à Copa do Mundo. Em sua oitava participação no Mundial, a equipe comandada pelo técnico Ralf Rangnick busca construir novas memórias e superar a sua última -e única- participação no torneio, na edição de 1998, na França, onde foi eliminada ainda na fase de grupos.



Seleção Austríaca no amistoso contra a Tunísia. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Destaques

Líder da Seleção Austríaca, David Alaba é a principal referência da equipe, sendo o segundo jogador com mais partidas pela seleção na história do país. Além do Capitão, o atacante Marko Arnautovic, atualmente no Estrela Vermelha, é outro nome de destaque no elenco. De última hora, porém, o meia Christoph Baumgartner, do RB Leipzig, sofreu uma lesão muscular na coxa durante o aquecimento de um amistoso contra a Tunísia e desfalcará o elenco.

Time base

Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba e Konrad Laimer; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager e Michael Gregoritsch; Romano Schmid, Marcel Sabitzer e Marko Arnautovic.



JORDÂNIA

Depois de fazer história nas eliminatórias asiáticas, a Jordânia finalmente fará a sua estreia na Copa do Mundo. Apesar de uma década anterior marcada por desempenhos abaixo do esperado e desafios financeiros na federação, o país vem preparado para desafiar as expectativas e construir memórias no Mundial.

Musa Al-Taamari, camisa 10 da Jordânia. Foto: ENNIO LEANZA / AFP

Destaques

Principal talento da Jordânia, o meia-atacante Musa Al-Taamari é a peça mais decisiva da equipe. Atualmente no Rennes, da França, o camisa 10 é visto como o elo entre o futebol jordaniano e o cenário internacional.



Time base

Abu Laila; Al-Nadi, Al-Arab e Nasib; Saadeh, Jamous, Taha e Ayed; Al-Taamari, Olwan e Al-Naimat.

Jogos:

16/06

Argentina x Argélia (22h): Arrowhead Stadium, em Kansas City

17/06

Áustria x Jordânia (1h): Levi’s Stadium, em Santa Clara

22/06

Argentina x Áustria (14h): AT&T Stadium, em Arlington

23/06

Jordânia x Argélia (0h): Levi’s Stadium, em Santa Clara

27/06

Argélia x Áustria (23h): Arrowhead Stadium, em Kansas City

Jordânia x Argentina (23h): AT&T Stadium, em Arlington

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