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COPA DO MUNDO Copa do Mundo: confira os integrantes do Grupo K Portugal, RD Congo, Uzbequistão e Colômbia formam a chave; competição começa dia 11 de junho

O grupo K da Copa do Mundo de 2026 é formado por figurinhas carimbadas no Mundial e estreantes. Com Portugal como cabeça de chave, embalado por seu elenco estrelado, e a Colômbia chegando com força máxima, República Democrática do Congo e Uzbequistão - este último estreante no torneio - tentam aprontar uma zebra para seguir em frente na competição.

PORTUGAL

Cabeça de chave, Portugal chega como um dos favoritos à liderança do Grupo K. A equipe se classificou para o mundial de forma direta, na última rodada das eliminatórias da Europa, após uma goleada de 9 a 1 sobre a Armênia. Com um forte potencial ofensivo, o elenco comandado pelo técnico Roberto Martínez tenta superar a sua melhor colocação no torneio, que foi a medalha de bronze em 1966, na Inglaterra, em sua primeira participação.

Portugal conquistou a Nations League durante o ciclo - Foto: John Macdougall / AFP

Destaques

O destaque do time português fica, obviamente, com o capitão Cristiano Ronaldo. Aos 41 anos de idade, o craque conquista o feito inédito de disputar seis Copas do Mundo -ao lado do argentino Lionel Messi e do mexicano Ochoa- carregando, ainda, o título de maior artilheiro de futebol de seleções da história. Além do camisa 7, os meias Vitinha e João Neves, do PSG, e Bruno Fernandes, do Manchester United, também merecem atenção.

Time base

Diogo Costa; Matheus Nunes, Ruben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; Rafael Leão, Francisco Conceição, e Cristiano Ronaldo.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO

Com um gol na prorrogação da repescagem do Mundial, a República Democrática do Congo está de volta à Copa do Mundo após 52 anos de jejum. Esta será a primeira vez que a seleção disputará o torneio com o nome atual, visto que em sua única participação anterior, na edição de 1974, na Alemanha, o país competiu como Zaire. A equipe, agora, tenta apagar o retrospecto da primeira campanha -onde os congoleses não conseguiram pontuar no torneio- e conquistar sua primeira vitória na história da competição.

RD Congo volta a disputar uma Copa do Mundo após 52 anos - Foto: Divulgação/@chancel22

Destaques

O destaque da equipe fica por conta do lateral-direito Aaron Wan-Bissaka, com sua sólida experiência no futebol inglês, atualmente defendendo o West Ham. Além dele, o atacante Cédric Bakambu, do Bétis, também merece atenção, sendo a principal referência ofensiva e o jogador de maior rodagem internacional do elenco congolês.



Time base

Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe e Kayembe; Elia, Moutoussamy, Sadiki e Mbuku; Wissa e Cédric Bakambu.



UZBEQUISTÃO

Após bater na trave em 2006 e 2014, a Seleção Uzbeque de Futebol finalmente fará a sua estreia na Copa do Mundo. A sequência de resultados positivos na segunda e terceira fase das eliminatórias da AFC garantiram que a classificação fosse possível após um empate sem gols contra os Emirados Árabes, em Abu Dhabi.

O defensor Abdukodir Khusanov é o jogador uzbeque com maior projeção internacional - Foto: Divulgação/@abdukodir_khusanov_

Destaques

A principal referência, também sendo capitão do elenco, é o atacante Eldor Shomurodov, atualmente no İstanbul Başakşehir, o maior artilheiro da história da seleção e a principal esperança de gols para o Mundial. No setor defensivo, o destaque fica para o jovem zagueiro Abdukodir Khusanov, do Manchester City, considerado uma das grandes promessas asiáticas.



Time base

Nematov; Ashurmatov, Khusanov e Urozov; Karimov, Khamrobekov, Shukurov e Nasrullaev; Fayzullaev, Uronov e Shomurodov.



COLÔMBIA

A Colômbia que não se classificou para a edição de 2022, no Catar, ficou para trás. Com uma campanha sólida nas eliminatórias, a equipe do técnico Néstor Lorenzo chega para sua sétima participação no Mundial com um elenco mesclado entre veteranos e jovens talentos, com o objetivo de superar a sua melhor classificação em Copas: as quartas de final na edição de 2014, no Brasil.



Jamez Rodríguez, meia da Colômbia. Foto: JOAQUIN SARMIENTO/AFP

Destaques

A principal referência dos colombianos é o meia-atacante James Rodríguez, o maior goleador da história do país em Copas do Mundo, com 6 gols na edição de 2014, no Brasil. Além do camisa 10, a seleção vem para o Mundial com um elenco recheado de “brasileiros”: o volante Juan Portilla, do Athletico Paranaense, os meias Jhon Arias, do Palmeiras, e Carrascal, do Flamengo, e o ponta Andrés Gómez, do Vasco. Richard Ríos, do Benfica, também merece atenção.



Time base

Vargas; Muñoz, Davinson Sànchez, Juan Cabal e Mojica; Richard Ríos e Lerma; James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz e Luís Suarez.



Jogos:

17/06

Portugal x Congo (14h): NRG Stadium, em Houston.

Uzbequistão x Colômbia (21h): Estádio Azteca, na Cidade do México.



23/06

Portugal x Uzbequistão (14h): NRG Stadium, em Houston.

Colômbia x Congo (23h): Estádio Akron, em Guadalajara.

27/06

Colômbia x Portugal (20h30): Hard Rock Stadium, em Miami.

Congo x Uzbequistão (20h30): Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

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