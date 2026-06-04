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COPA DO MUNDO Copa do Mundo: confira os integrantes do Grupo L Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá formam a chave; competição começa dia 11 de junho

No grupo L da Copa do Mundo, o favoritismo fica para as seleções europeias. A Inglaterra entra como grande candidata à liderança pelo peso de seu elenco, seguida pela Croácia, terceira colocada na última edição. Correndo por fora, Gana tenta surpreender, enquanto o Panamá fecha o grupo como forte candidato a azarão da chave.



INGLATERRA

Com um novo comando técnico e ostentando craques do futebol europeu, a Inglaterra chega como cabeça de chave do Grupo L e sendo uma das favoritas ao título. Tentando encerrar um jejum de seis décadas sem levantar a taça do Mundial, os inventores do esporte sobraram nas eliminatórias e prometem ser um dos protagonistas desta edição.





Jude Bellingham durante a Eurocopa. Foto: ADRIAN DENNIS/ AFP

Destaques

O destaque dos Ingleses, sem dúvidas, é o capitão Harry Kane, que chega para o Mundial com o status de maior artilheiro da história da seleção inglesa. Outro nome para ficar de olho é o zagueiro Harry Maguire, do Manchester United, que é uma peça fundamental no sistema defensivo. O veterano Jordan Henderson, do Brentford, e Jude Bellingham, do Real Madrid, também são protagonistas no elenco.

Time base

Dean Henderson; Jarell Quansah, John Stones, Dan Burn e Nico O'Reilly; Jude Bellingham, Jordan Henderson e Declan Rice; Bukayo Saka, Harry Kane e Eberechi Eze.



CROÁCIA

Algoz do Brasil em 2022, a Croácia vem para a sua sétima do Copa do Mundo após uma classificação sem sustos nas eliminatórias europeias. Embora não conte com tantas estrelas no elenco, o técnico Zlatko Dalic segue superando expectativas e busca superar a sua melhor campanha no mundial, que foi o vice-campeonato em 2018.



Luka Modric recebendo a medalha de bronze em 2022. Foto: AFP

Destaques

Aos 40 anos, o capitão Luka Modric chega para sua quinta Copa do Mundo sendo o principal destaque dos croatas. Em sua despedida do Mundial, o meia pode atingir a marcar de 200 partidas disputadas pela Seleção.

Time base

Dominik Livaković; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Joško Gvardiol e Borna Sosa; Luka Modrić, Mateo Kovačić e Petar Sučić; Andrej Kramarić, Lovro Majer e Ante Budimir

GANA

Dominante nas eliminatórias africanas, Gana garantiu sua vaga na Copa do Mundo pela segunda edição consecutiva. Em sua quinta participação na competição, o time dos Estrelas Negras chega com o objetivo de superar sua melhor colocação no torneio, quando chegaram às quartas de final na África do Sul, em 2010.

Gana foi uma das seleções do continente africano que teve o ciclo mais sólido do período - Foto: Divulgação/@blackstarsofghana_

Destaques

Com a ausência de Mohammed Kudus, do Tottenham, por lesão, o principal destaque de Gana para o mundial é o atacante Antoine Semenyo, do Manchester City. Aos 26 anos, o atleta é a esperança de gols do país. Mesmo enfrentando uma acusação de estupro, Thomas Partey, ex-Arsenal e atualmente no Villarreal, também foi bancado na lista final pelo técnico Carlos Queiroz.

Time base

Asare; Alidu Seidu, Abdul Mumin, Alexander Djiku e Gideon Mensah; Thomas Partey, Elisha Owesu e Caleb Yirenkyi; Iñaki Williams, Jordan Ayew e Antoine Semenyo.

PANAMÁ

Após bater na trave em 2022, o Panamá chega para sua segunda Copa do Mundo em seu ápice técnico. Em evolução desde a sua primeira particpação, em 2018, quando foi eliminado ainda na fase de grupos com três derrotas pela inexperiência, a meta declarada do país é competir de igual para igual e buscar pontos inéditos para garantir a classficação para o mata-mata.

Panamá chegou a dar trabalho para o Brasil no amistoso realizado no Maracanã - Foto: Divulgação/@fepafut

Destaques

O maestro Adalberto Carrasquilha é a estrela do elenco. Ditando o ritmo de jogo do país, o meia chega para o Mundial consolidado como um dos mais talentosos e valorizados das américas. Para ficar de olho, o jovem José Córdoba, do Norwich City, é o pilar físico e técnico do sistema defensivo do técnico Thomas Christiansen.

Time base

Orlando Mosquera; Almir Murillo, Fidel Escobar, José Córdoba, Andrés Andrade e Eric Davis; Aníbal Godoy, Coco Carrasquilla, Adalberto Carrasquilla e Édgar Bárcenas; Ismael Díaz.

Jogos:

17/06

Inglaterra x Croácia (17h): AT&T Stadium, em Dallas.

Gana x Panamá (20h): BMO Field (Toronto Stadium), em Toronto

23/06

Inglaterra x Gana (17h): Gillette Stadium, em Boston (Estados Unidos)

Panamá x Croácia (20h): BMO Field (Toronto Stadium), em Toronto

27/06

Panamá x Inglaterra (18h): MetLife Stadium, em Nova Iorque

Croácia x Gana (18h): Lincoln Financial Field, na Filadélfia

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