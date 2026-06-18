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SELEÇÃO BRASILEIRA Copa do Mundo: confira locais públicos em Pernambuco que vão transmitir a segunda partida do Brasil Diversas cidades de Pernambuco montaram polos gratuitos com telões e apresentações culturais para animar a torcida durante a partida entre Brasil e Haiti, nesta sexta (19)

Depois do tropeço na estreia com o empate em 1 a 1 diante do Marrocos, a seleção brasileira volta a campo nesta sexta-feira (19), às 21h30, precisando da vitória contra o Haiti. E se depender da energia do torcedor pernambucano, apoio não vai faltar.



Para o segundo desafio da Canarinha na Copa do Mundo, Recife, Olinda, Caruaru e Jaboatão dos Guararapes montaram um roteiro recheado de polos que unem o clima junino com a paixão pelo futebol.



Com transmissões gratuitas em praças, parques e ruas tradicionais, as programações contam com telões de alta definição e grandes shows para embalar o público antes e depois do apito inicial.



Confira as opções para vestir a camisa verde e a amarela e torcer para o Brasil no Mundial:





1. Sítio Trindade

O Sítio Trindade, em Casa Amarela, segue transmitindo os jogos da Seleção neste início de Mundial. Para o segundo confronto, a festa contará com dois polos: o Palco Principal e a Sala de Reboco.

Programação do evento

Os dois locais contarão com shows das 18h às 01h, com pausas no horário da partida. As atrações confirmadas são marcantes da cultura nordestina, como Geraldo Azevedo e Caju e Castanha, e prometem unir o futebol com o São João.

Confira a programação completa do Sítio:

Palco principal

18h - Ciranda Dengosa

19h50 - Caju e Castanha

21h30 - Pausa para jogo do Brasil

23h30 - Geraldo Azevedo

01h - Forró do Muído

Sala de Reboco

18h - Zelyto Madeira

19h - Anchieta Dali

20h20 - Zeh Rocha

21h30 - Pausa para jogo do Brasil

23h30 - Cydia Lima

01h - Rodrigo Raposo

2. Bairro do Recife - Rua Nº 1 Brahma

A Rua Mamede Simões, no Bairro do Recife, também terá transmissão gratuita da partida na Rua Nº1 da Brahma.



Programação do evento

O espaço terá transmissão ao vivo dos jogos com telão, ambientação temática, bandeirolas, cenários para fotos, mesas e experiências especiais com brindes. Os bares parceiros do evento são o Bar do 13, Frontal, Acauã e Super 8.

3. Bairro do Recife - Avenida Rio Branco

Na Avenida Rio Branco, no Centro do Recife, a Prefeitura da capital pernambucana também disponibilizará um telão para a transmissão gratuita da partida desta sexta-feira (19).



Programação do evento

O polo Rio Branco, também unindo São João e futebol, contará com apresentações a partir das 12h, com o Trio Nordeste Show.



A partir das 16h, os Trios Sanfona do Povo, Xodó Maior e 100% Mulher comandam a programação. Às 19h50, Márcia Pequeno animará o público até o horário da partida da seleção brasileira, às 21h30. Após o jogo, Regente Joaquim encerra a programação.



Confira a programação completa:

12h - Trio Nordeste Show (Itinerante)

16h - Trio Sanfona do Povo

17h - Trio Xodó Maior

18h - Trio 100% Mulher

19h50 - Márcia Pequeno

21h30 - Pausa para jogo do Brasil

23h30 - Regente Joaquim



Polo Rio Branco recebe atrações juninas e transmissão de jogos do Brasil na Copa do Mundo. Foto: Marlon Diego/Prefeitura do Recife



4. Pracinha de Boa Viagem

O principal cartão-postal da Zona Sul, a Pracinha de Boa Viagem, também entra no circuito da Pracinha Cultural com a transmissão do segundo confronto do Brasil.

Programação do evento

No local, um espaço de convivência foi montado para reunir turistas e moradores. Nesta sexta (19), o esquenta começa às 17h30 com muito forró tradicional comandado pelo Trio Forró Brasileiro, Rafa Moná e Luciano Ferraz.

5. Parque Apipucos

Lançada no último sábado (13), a Arena Parque, localizada no Parque Apipucos, na Zona Norte do Recife, conta com uma programação recheada de cultura para a transmissão da partida nesta sexta-feira (19).

Programação do evento

Com o início da programação marcado para às 18h, o Cine Apipucos exibe, de forma gratuita, o filme "Todos os Corações do Mundo", que retrata o tetracampeonato de 1994. Às 19h50, a DJ Lala K assume o som até o horário de início da partida, às 21h30.

Além disso, o espaço terá ativações com distribuições de brindes, brincadeiras com o público, pintura facial, aplicação de glitter temático.











6. Parque Dona Lindu

Criada pela Brahma e realizada pela Agência Califórnia, a Arena Nº1 Recife, localizada no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, retorna nesta sexta-feira (19) para mais uma transmissão da Canarinha na Copa do Mundo.



Programação do evento

A partir das 17h, o público encontra shows de Matheus Fernandes, Deb Lima e do DJ da Mata, ativações de marcas, experiências interativas, praça de alimentação, bares e, claro, a transmissão da partida em telões de alta definição.



Torcida pernambucana acompanhou a estreia na Copa do Mundo no Parque Dona Lindu . Foto: Guga Matos/LK

O evento possui dois tipos de ingresso: o setor Arena, que possui acesso gratuito mediante retirada de ingresso na plataforma Sympla e doação de 1 kg de alimento não perecível na entrada, e conta com praça de alimentação e bares.

Já o setor Backstage oferece área exclusiva, praça de alimentação e open bar completo com cerveja, água, refrigerante, água tônica, vodka, whisky e gin, com ingressos a partir de R$ 320, também disponíveis na Sympla.

Como condição especial para esta rodada, os ingressos para este espaço estão disponíveis sem taxa de conveniência até o fim da partida.

Confira a programação completa:

17h - Abertura dos portões

18h - DJ DAMATA

19h50 - Matheus Fernandes

21h30 - Transmissão de Brasil x Haiti

23h30 - DJ Deb Lima

7. Arena Olinda

Montada pela Prefeitura de Olinda na Praça do Fortim, no Bairro do Carmo, a Arena Olinda também terá transmissão gratuita da partida, em parceria com a AP Produções.

Programação do evento

A partir das 18h, a Arena contará com um telão para a transmissão do jogo e shows de Andrielly Souza, De Cara com o Samba, Tocha e DJ Renatinho Santana, que será o responsável por agitar os intervalos.

Os ingressos são gratuitos, mas devem ser retirados antecipadamente pela plataforma oficial.

A Arena também terá transmissão do jogo contra a Escócia, no dia 24, às 19h.







8. Caruaru

A capital do forró também terá transmissão de Brasil x Haiti, no Pátio de Eventos de Caruaru, agreste pernambucano, com entrada gratuita.

Programação do evento

A festa começará às 18h30, com Samya Maya. Às 20h15, Taty Girl assume o comando até o início da transmissão da partida, às 21h30. Depois do confronto, a partir das 23h30, Wesley Safadão segue com a celebração e, às 01h30, Eric Land encerra as emoções do dia.

Confira a programação completa:

18h30 - Samya Maya

20h15 - Taty Girl

21h30 - Transmissão do jogo do Brasil

23h30 - Wesley Safadão

01h30 - Eric Land







9. Jaboatão dos Guararapes - Antigo Senai

O Antigo Senai, em Jaboatão Centro, preparou uma grande festa junina gratuita que une a tradição do São João com a torcida pela Seleção Brasileira nesta sexta-feira (19). A estrutura contará com shows locais, comidas típicas e um telão para exibir a partida da Canarinha.



Programação do evento

Na sexta-feira (19), a programação inicia a partir das 18h, com a Banda Praieira. Na sequência, Geraldinho Lins comanda o palco até o início do jogo do Brasil, às 21h30. Após o confronto contra o Haiti, Gewl e Seus Manos encerra a programação, a partir das 23h30.



Confira a programação completa:

18h - Banda Praieira

Geraldinho Lins

21h30 - Pausa para o jogo do Brasil

23h30 - Gewl e Seus Manos



10. Jaboatão dos Guararapes - Rua 16

A Rua 16, no Curado I, também receberá uma estrutura pública e gratuita para os torcedores, integrando a transmissão oficial do jogo da Copa do Mundo ao tradicional Festival do Brega, que promete embalar o público com sucessos românticos.



Programação do evento

As apresentações começam às 19h, com Betty Xuca. Às 20h, Rogério Som assume o comando da festa até o horário da transmissão da partida, às 21h30. Logo após o apito final, a partir das 23h30, Valquíria Santana encerra a noite.

Confira a programação completa:

19h - Betty Xuca

20h - Rogério Som

21h30 - Transmissão de Brasil x Haiti

23h30 - Valquíria Santana

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