Copa do Mundo: Costa do Marfim vence Curaçao e avança em segundo aos 16-avos
Nicolas Pépé foi o responsável por garantir a vitória africana
A Costa do Marfim se classificou para os 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026 graças a uma vitória por 2 a 0 sobre Curaçao nesta quinta-feira (25), na Filadélfia, enquanto o Equador também avançou após vencer a Alemanha por 2 a 1 e garantir uma vaga como uma das melhores terceiras colocadas.
Com dois gols de Nicolas Pépé (7' e 64') os marfinenses terminaram em segundo lugar do Grupo E, com 6 pontos, e vão enfrentar a França ou a Noruega por uma vaga nas oitavas de final.
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Esta é a primeira vez que os 'Elefantes' se classificam para a fase de mata-mata de um Mundial.
A Alemanha, também com 6 pontos, já havia entrado em campo nesta quinta-feira com o primeiro lugar garantido. O Equador chegou aos 4 pontos e Curaçao, em 4º lugar com apenas um ponto, foi eliminado.