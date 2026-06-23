Copa do Mundo: Cristiano Ronaldo se irrita com pergunta sobre Messi e ignora repórter

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Autor de dois gols na goleada de Portugal sobre o Uzbequistão por 5 a 0 nesta terça-feira, o craque Cristiano Ronaldo se irritou com perguntas sobre Lionel Messi na zona mista após a partida. O camisa 7 de Portugal chegou a ignorar um questionamento de um jornalista espanhol.



Na primeira pergunta, ele foi questionado se gostaria de jogar contra Messi em fases mais avançadas do Mundial, numa espécie de despedida da rivalidade entre os dois. O craque português disse que não tinha muitas palavras. "Não sei o que te responder porque é uma pergunta que não tem sentido. Seria top. Mas o mais importante era ganhar para passar no grupo e estar preparados para o que vem. Sabemos que teremos uma partida dura contra a Colômbia. Joguei bem, marquei e ajudei a equipe, que estava muito bem."



Na segunda pergunta, o jornalista nem chegou a completar sua fala. "Ontem, Lionel Messi marcou dois gols e o Mbappé...", introduziu o repórter. Em seguida, o jogador se virou, cortou a pergunta e passou a vez para outro jornalista.





"Posso fazer outra pergunta, Cris?", disse outro repórter na sequência. "Depende da pergunta, se não, nem te respondo ", declarou Cristiano Ronaldo.



O português, de 41 anos, e o argentino, que completa 39 nesta quarta-feira, 24, são os únicos a entrarem em campo em seis edições de Copa. Eles dividem o protagonismo no futebol mundial nas duas últimas décadas, principalmente por terem liderado a rivalidade entre Real Madrid e Barcelona por tanto tempo.



Na segunda-feira, 22, Messi anotou os dois gols da vitória da Argentina sobre a Áustria por 2 a 0, chegou a um total de 18 em Mundiais e se tornou o maior artilheiro na história da competição. Nesta terça, Cristiano Ronaldo se tornou o único jogador a marcar em seis Copas diferentes.



Portugal de Cristiano Ronaldo volta a campo no próximo sábado, 27, às 20h30 (horário de Brasília), contra a Colômbia, pela 3ª rodada do Grupo K, em jogo que vai valer a liderança da chave. A partida será realizada no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

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