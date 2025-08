A- A+

Planejamento Copa do Mundo de 2026: grupo de pernambucanos se prepara para assistir competição in loco "Esquecer Trump", realizar sonho e se prevenir de perrengues: pernambucanos já estão na expectativa pela Copa do Mundo de 2026

Daqui a pouco menos de um ano, o planeta fixará os olhares na Copa do Mundo de 2026, com sedes nos Estados Unidos, Canadá e México.

Com o intuito de ter a melhor experiência possível, um grupo de pernambucanos já tem praticamente tudo planejado para estar nos principais palcos do futebol mundial: ingressos, hospedagem e transporte.

O empresário e produtor de eventos, Rosalvo Luiz, fez da sua paixão por futebol e Copa do Mundo um projeto. Baseado em experiências pessoais, o pernambucano firmou uma parceria com a agência de turismo Sevag e construiu o "Rosa na Copa".

Segundo ele, um grupo de 50 pessoas, quase todas de Pernambuco, está confirmado na aventura. O pacote conta com pelo menos 15 dias de viagem e os três jogos da Seleção Brasileira na primeira fase.

Experiência

A ideia, na verdade, surgiu de um projeto frustrado. Em 2018, Rosa, como é mais conhecido, tinha combinado com dois amigos para ir ao mundial na Rússia, mas por conta do destino e outras prioridades, acabou sendo uma jornada solo.

A ida para o outro lado do mundo não teve muito planejamento. Somente com "a cara e a coragem", o empresário percebeu que acabou pagando muito mais caro, fora os perrengues pelo meio do caminho.

“Chegando lá, quis resolver tudo em cima da hora, cinco ou seis meses antes, porém não tinha mais hotel, não tinha mais ingresso, tinha mais nada. Resumindo, tive que dar o meu jeitinho, só que o jeitinho foi caro, foi muito mais caro, passei muito perrengue na Rússia”, iniciou.

Em um país que não tem a cultura de se comunicar com as línguas que ele sabia falar, acabou passando por situações que não imaginava. “Lá (Rússia) não tem a cultura de falar muito inglês. Um taxista me deixou no meio da rua e mandou sair porque eu não conseguia me comunicar com ele”, citou.

Dentro do maior país do mundo, também teve que encarar dificuldades de transporte e passar longas viagens para chegar ao destino. Ainda assim, afirma que a experiência foi enriquecedora.

“A princípio era só para assistir a primeira fase, mas a Seleção foi passando e acabou que não tinha mais passagem aérea. Foi assim que eu conheci o BlaBlaCar (aplicativo de caronas), nisso eu fui sozinho, mas me conectando com muita gente lá”, explicou.

Foi ultrapassando todas essas experiências que surgiu a ideia da viagem, garantindo o conforto e deixando seus amigos preocupados apenas em curtir.

“Peguei 13 horas de carro de uma cidade para outra para acompanhar o Brasil. Por esses perrengues que a gente passou, foi massa, muita história para contar, mas bem melhor organizar uma coisa”, refletiu.

Amigos pernambucanos planejam ida a Copa do Mundo 2026. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco.

Propósito

A partir de 12 vezes de R$ 2.499,00, o passageiro não precisará se preocupar com passagem aérea, transporte, hospedagem, ingressos dos jogos, além de contar com diversas atividades pelo caminho.

A comercialização de ingressos será feita em fases. A primeira janela está prevista para 10 de setembro deste ano, mas os torcedores já podem manifestar interesse no site oficial da Fifa.

“Todo mundo estará junto, todos no mesmo hotel, ônibus, setor no estádio. Todo mundo na mesma torcida, na mesma atmosfera da Copa do Mundo. E até agora, todos pernambucanos, essa é a graça. Nossa ideia é facilitar a vida de todo mundo. Esquecer Trump, esquecer passagem aérea, esquecer hotel e realmente só se preparar para estar pelo Brasil”, disse.

Sonho

Nesta primeira experiência, Leandro Crasto e Leonardo Revorêdo, amigos de Rosa, confiaram no projeto. A viagem gera grandes expectativas para ambos, que acompanharão seus primeiros jogos de Copa in-loco.

O militar Leandro fez questão de pontuar que todas as facilidades, além da oportunidade de vivenciar tudo ao lado de pessoas queridas por ele, são dois dos principais fatores para embarcar nessa viagem.

“Pela facilidade que está sendo proporcionada. Estaremos viajando com pessoas que conhecemos e teremos a oportunidade de curtir esse sonho juntos. De realizar nosso sonho com as pessoas que a gente se sente bem. A gente tem uma amizade já de anos aqui em Recife”, revelou.

Em um ambiente mágico para quem ama futebol, com intensa troca de experiências culturais e vivências distintas, a Copa do Mundo também faz sonhar pelo espetáculo dentro de campo.

Ainda com lembranças do pentacampeonato em 2002 e com a esperança de viver o hexa de perto, o empresário Leonardo Revorêdo revelou um sonho que deseja cumprir na final, que será em 19 de julho no MetLife Stadium, em New Jersey, nos Estados Unidos.

“Ver Neymar ser hexacampeão com o Brasil, o nosso maior jogador da atualidade. Ele vai trazer o nosso hexa, se Deus quiser, vai ficar todo mundo feliz, comemorando com ele”, projetou.

