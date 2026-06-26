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COPA DO MUNDO Copa do Mundo de 2026 ultrapassa 2022 e já é a edição com mais gols na história Messi é o artilheiro da competição, com 5 gols; Vini Jr., Mbappé e Haaland ficam com a vice-artilharia, com 4 gols cada

Antes mesmo do fim da fase de grupos, a Copa do Mundo 2026 bateu o recorde de gols em uma única edição da competição. Até o momento, foram 176 gols marcados, três a mais que todo o Mundial de 2022, no Catar, que detinha a marca, com 172 gols.





O autor do gol de número 173 desta edição e que fez esta Copa ultrapassar a última foi o norte-americano Auston Trusty no duelo contra a Turquia, nesta quinta-feira. Logo depois, ocorreram mais três gols no jogo, dos turcos Arda Guller e Orkan Kokçu e de Sebastian Berhalter para os Estados Unidos.

Turcos celebrando o gol da vitória sobre os Estados Unidos. Foto: Frederic J. Brown / AFP



Vale destacar que esta edição, a maior da história, sendo a primeira a contar com 48 participantes, já teve 60 jogos disputados. Já a Copa do Catar, que teve 32 participantes, contou apenas com 64 partidas ao todo.



Em relação à média de gols por partida, o recorde pertence à Copa de 1954, na Suíça, com 5,38. Naquela oportunidade, as seleções participantes marcaram 140 gols em 26 jogos.



Nesta quinta, o Mundial de 2026 também bateu o recorde de público nos estádios. De acordo com a Fifa, esta edição já alcançou 3,6 milhões de pessoas nas arquibancadas e superou a de 1994, realizada apenas nos Estados Unidos, quando foram registrados 3,5 milhões de torcedores nos estádios do Mundial.



Confira o top-10 de Copas com mais gols na história:

1) EUA, Canadá e México-2026: 176 gols

2) Catar-2022: 172 gols

3) França-1998 e Brasil-2014: 171 gols

4) Rússia-2018: 169 gols

5) Coreia do Sul e Japão-2002: 161 gols

6) Alemanha-2006: 147 gols

7) Espanha-1982: 146 gols

8) África do Sul-2010: 145 gols

9) Estados Unidos-1994: 141 gols

10) Suíça-1954: 140 gols

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