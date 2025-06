Copa do Mundo de Clubes: Botafogo x PSG e Palmeiras x Al-Ahly; veja escalações e onde assistir

A- A+

Um dos jogos mais aguardados da primeira fase da Copa do Mundo de Clubes será disputado nesta quinta-feira (19). No Rose Bowl, em Los Angeles, o Botafogo enfrenta o Paris Saint-Germain, da França, às 22h (de Brasília), pelo Grupo B. O atual campeão da Liga dos Campeões da Europa contra o recente vencedor da Libertadores da América.

História

Esse será o segundo jogo da história entre PSG e Botafogo. O primeiro foi em 1984, durante o Torneio de Genebra, na Suíça. Os brasileiros venceram os franceses por 3x1, na semifinal.

Mais de 40 anos depois, o cenário coloca o PSG como favorito. Principalmente após a goleada por 4x0 diante do Atlético de Madrid, da Espanha, na estreia da competição. Nomes como o goleiro Donnarumma, o zagueiro Marquinhos, o meia Vitinha e o atacante Dembelé atravessam grande fase nos atuais campeões continentais.

O último, porém, não tem presença certa no jogo. Poupado diante dos espanhois, Dembelé se recupera de uma lesão na coxa esquerda e segue como dúvida. O atacante tem 33 gols e 14 assistências em 49 jogos disputados pelos parisienses na temporada. O Botafogo, por outro lado, aposta no faro artilheiro de Igor Jesus, que balançou as redes perante o Seattle Sounders.

Palmeiras

Outro brasileiro que entra em campo é o Palmeiras. Em Nova Jersey, no MetLife Stadium, às 13h, a equipe encara o Al-Ahly, do Egito, pelo Grupo A. Para o confronto, o técnico do time alviverde, Abel Ferreira, pode fazer uma modificação no ataque, com a entrada de Flaco López na vaga de Vitor Roque.

No lado egípcio, o time não terá o meio-campista Emam Ashour, cortado do Mundial após sofrer uma fratura na clavícula do ombro esquerdo, sofrida na partida de estreia, perante o Inter Miami. O jogador era o destaque do Al-Ahly, com 19 gols e nove assistências na temporada.

Palmeiras e Al Ahly já se enfrentaram duas vezes na história, ambos os jogos válidos pelo Mundial de Clubes. No primeiro encontro, em 2020, na disputa do terceiro lugar, os africanos levaram a melhor, após empatarem em 0x0 no tempo normal e superarem os brasileiros por 3x2, nas penalidades.Na edição seguinte, o Verdão deu o troco, vencendo por 2x0, na semifinal.

Complemento

Outros dois jogos completam a rodada. Pelo Grupo A, às 16h, o Inter Miami, dos Estados Unidos, pega o Porto, de Portugal, em Atlanta. Os norte-americanos, que possuem no elenco nomes como Messi e Suárez, terão o retorno do lateral-esquerdo Jordi Alba, recuperado de lesão. Já os portugueses devem manter a mesma escalação vista no empate sem gols com o Palmeiras.

Pelo Grupo B, o Seattle duela com o Atlético de Madrid. O jogo será às 19h, no Seattle Field. As equipes buscam se recuperar após as derrotas na estreia para Botafogo e PSG, respectivamente.

Escalações de Botafogo x PSG

Botafogo: John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Savarino, Artur, Cuiabano (Mastriani) e Igor Jesus.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Kvaratskhelia e Gonçalo Ramos. Técnico: Luis Enrique.

Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV por assinatura), CazéTV (Youtube/Prime Video/Disney+), GE (site) e DAZN (streaming)

Escalações de Palmeiras x Al-Ahly

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez e Murilo; Felipe Anderson, Aníbal Moreno, Richard Ríos e Piquerez; Estêvão, Mauricio e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

Al-Ahly: Moha El-Shenawy; Mohamed Hany, Mostafa Al Aash, Yasser Ibrahim, Ahmed Koka; Marwan Attia, Amr Al-Soleya, Taher Mohamed, Emam Ashour; Achraf Bencharki, Wessam Abou. Técnico: José Riveiro.

Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (canal fechado), CazeTV (YouTube/Prime Video e Disney+), GE (site) e DAZN (streaming).

Veja também