Transferências Copa do Mundo de Clubes catapulta vendas de atletas que jogam no Brasil rumo à Europa Exibições de destaque nos Estados Unidos aumentam valor de atletas que atuam no Brasil; clubes esperam lucrar com saídas após a vitrine internacional

A disputa do Mundial de Clubes nos Estados Unidos colocou os clubes brasileiros novamente sob os holofotes — e com eles, seus principais jogadores. Em um torneio cada vez mais globalizado, a competição tem servido de vitrine para que talentos sul-americanos ganhem projeção no mercado europeu.

O resultado prático: negociações em alta, sondagens e jogadores retornando ao Brasil com o valor de mercado multiplicado.

É o caso do meia Gerson, do Flamengo, que brilhou na competição e agora é jogador do Zenit, da Rússia. Peça-chave na engrenagem rubro-negra, o atleta de 28 anos mostrou repertório e maturidade em um palco internacional. A saída dele pode não ser a única no elenco carioca.

Outro nome que atrai atenção é o do lateral-direito Wesley, também do Flamengo. Aos 21 anos, ele se recuperou de uma falha inicial diante do Chelsea e terminou a partida sendo um dos destaques defensivos e ofensivos do time. Com convocações recentes para a Seleção, já desperta interesse de clubes como Brighton e Chelsea.

No ataque, Wallace Yan, de apenas 20 anos, aproveitou bem os minutos em campo durante o torneio. Com gols contra o próprio Chelsea e o Los Angeles FC, o jovem, revelado com cautela pelo Flamengo, entrou no radar dos Wolves e pode se tornar uma das surpresas do mercado de verão europeu.

O Fluminense também colhe frutos da boa campanha no Mundial, mesmo sem levantar o troféu. O colombiano Jhon Arias, de 27 anos, apresentou regularidade técnica e tática para se tornar uma das peças mais cobiçadas, ainda que a idade pese no cenário europeu. O Wolverhampton acertou sua contratação e ele deve ser apresentado em breve.

Outro colombiano, Richard Ríos, do Palmeiras, vive momento semelhante. Com atuações firmes pelo clube e pela seleção, o volante de 25 anos está no radar de times da Premier League, entre eles o Manchester United. No entanto, é a Roma, da Itália, que deve levar o jogador por mais de R$ 200 milhões.

O lateral Cuiabano, do Botafogo, é outro que também brilhou aos olhos dos europeus. O jogador quase que foi vendido ao futebol inglês. Times como Brighton e Nottingham Forest tentaram a contratação, mas o negócio não foi concretizado.

Vale lembrar que alguns jogadores brasileiros negociados recentemente ganharam ainda mais projeção após o torneio. O atacante Igor Jesus e o zagueiro Jair, ex-Botafogo, foram vendidos ao Nottingham Forest durante a competição após acumularem boas atuações.

