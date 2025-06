Copa do Mundo de Clubes começa neste fim de semana; confira detalhes

A- A+

Começa neste fim de semana a primeira Copa do Mundo de Clubes 2025 da história. O torneio será realizado nos Estados Unidos e, para muitos, é a realização de um sonho para os amantes de jogos virtuais de futebol, em que era possível montar uma competição semelhante à tradicional disputa quadrienal entre seleções, mas com clubes.





Formato

A Copa do Mundo de Clubes vai acontecer a cada quatro anos. Serão 32 equipes divididas em oito grupos de quatro cada. As duas melhores de cada chave avançam para as oitavas de final, iniciando a fase de mata-mata.

O jogo de abertura será neste sábado (14) entre Inter Miami, dos Estados Unidos, e o Al Ahly do Egito, no Estádio Hard Rock, em Miami. A final será dia 13 de julho, no Estádio MetLife, em Nova Jersey.

As vagas foram distribuídas da seguinte forma: 12 para a UEFA-Europa (quatro campeões da Liga dos Campeões da Europa e oito via ranking), seis para a Conmebol-América do Sul (quatro campeões da Libertadores e dois via ranking), quatro para Concacaf-América do Norte, Central e Caribe (campeões da Liga dos Campeões da Concacaf), quatro para AFC-Ásia (três campeões da Liga dos Campeões da ACF e um via ranking), quatro para CAF-África (campeões da Liga dos Campeões da CAF de 2021 a 2023 e uma via ranking), uma para OFC-Oceania via ranking e uma para os Estados Unidos, país-sede, com o vencedor da Supporters' Cup da MLS.

O Brasil será representado por quatro equipes: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Os alvinegros estão no Grupo B, com Atlético de Madrid/ESP, Paris Saint-Germain/FRA e Seattle Sounders/EUA. Os rubro-negros estão na D, com Chelsea/ING, Esperance/TUN e Los Angeles FC/EUA.

O Fluminense está no F, com Borussia Dortmund/ALE, Mamelodi Sundowns/AFR e Ulsan Hyundai/COR. Por fim, o Palmeiras divide o A com Porto/POR, Inter Miami/EUA e Al-Ahly/EGI.

As demais equipes que participam da Copa do Mundo de Clubes são Auckland City/NZL,Bayern de Munique/ALE, Benfica/POR, Boca Juniors/ARG, Inter de Milão/ITA, Monterrey/MEX, River Plate/ARG, Urawa Reds/JAP, Al Ain/EAU, Juventus/ITA, Manchester City/ING, Wydad AC/MAR, Al-Hilal/KSA, Pachuca/MEX, Real Madrid/ESP e Red Bull Salzburg/AUS.

Premiação

Serão distribuídos US$ 1 bilhão (R$ 5,59 bilhões) para todos os participantes do Mundial, divididos de acordo com continentes e outras variáveis referentes ao desempenho. Os brasileiros embolsarão US$ 15,21 milhões (R$ 85 milhões) só para disputar a competição. Cada vitória vale US$ 2 milhões (R$ 11,2 milhões). O campeão leva US$ 40 milhões (R$ 223,7 milhões).

