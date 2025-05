A- A+

Copa do Mundo feminina 2027 Copa do Mundo feminina 2027: Fifa faz nova inspeção na Arena de Pernambuco Estádio é um dos oito palcos que receberá a competição; analistas observaram acessibilidade, segurança, tecnologia e sustentabilidade

Uma comitiva da Fifa esteve nesta segunda-feira (12), na Arena de Pernambuco, para realizar mais uma inspeção técnica no estádio de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, que será um dos palcos da Copa do Mundo feminina 2027, disputada no Brasil.

Valesca Araújo, Head de Competição e Serviço às Equipes da Copa do Mundo Feminina 2027, e Rhiannon Martin, Chefe do Departamento de Copa do Mundo Feminina, foram as responsáveis por inspecionar o estádio. A visita também teve a presença de Ivete Lacerda, secretária de esportes do estado, e Michele Collins, diretora-presidente da Arena de Pernambuco.

“Viemos para levantar o potencial do estádio dentro do que a Fifa precisa. Ele foi construído para uma competição masculina e tem algumas peculiaridades, diferenças. Vamos estudar os espaços para ver o melhor aproveitamento, dando o melhor nível de serviços para todas as áreas”, afirmou Rhiannon.

Em breve, a Fifa vai definir a quantidade de jogos que a Arena de Pernambuco receberá. Enquanto isso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o Governo Federal estão estudando a possibilidade de disponibilizar ingressos para profissionais que trabalham com o futebol feminino.

“Temos a proposta de fazer essa inclusão com todos que trabalham com o futebol feminino, dando essa experiência em uma Copa do Mundo. Estamos estudando essa possibilidade de uma categoria mais popular (de bilhete). Nossa intenção é de que o estádio esteja cheio, não somente do Brasil como também da América do Sul. Queremos começar um legado, com trabalhos que continuem após a Copa”, declarou Valesca.

A Copa do Mundo feminina será disputada entre os dias 24 de junho a 25 de julho de 2027. Outras sete cidades (e arenas) também foram escolhidas pela Fifa para receber o Mundial: Belo Horizonte-MG (Mineirão), Brasília-DF (Mané Garrincha), Fortaleza-CE (Castelão), Porto Alegre-RS (Beira-Rio), Rio de Janeiro-RJ (Maracanã), Salvador-BA (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Neo Química Arena).

Competição

A Copa do Mundo terá 32 seleções, incluindo o Brasil, que herdou lugar diretamente por ser a sede. A Conmebol terá outras duas vagas. Na Europa, a Uefa terá 11. A Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) terá quatro, assim como a Confederação Africana de Futebol (CAF).

A Confederação Asiática de Futebol (AFC) ficará com seis, enquanto a Confederação de Futebol da Oceania (OFC) ganhará uma. As demais nações serão definidas por meio de um torneio eliminatório com 10 equipes.

A seleção brasileira buscará o título inédito da Copa do Mundo. O melhor resultado foi o vice-campeonato em 2007, perdendo para a Alemanha. Atual vice-campeã olímpica, a equipe foi eliminada na primeira fase do Mundial de 2023. O Brasil tem a maior artilheira da história das Copas, Marta, com 17 gols.

Arena Pernambuco

Com capacidade para mais de 45 mil pessoas, a Arena de Pernambuco foi inaugurada no dia 20 de maio de 2013, com a presença da então presidente da República, Dilma Rousseff, e do ex-Governador de Pernambuco, Eduardo Campos, falecido em 2014.

O primeiro evento-teste foi um jogo com dois times formados por funcionários que trabalharam na construção do estádio. A estreia oficial, porém, foi dias depois. Para um público de pouco mais de 26 mil torcedores, mas com uma renda acima de R$ 1 milhão, Náutico e Sporting empataram em 1x1, em amistoso internacional. Luis Eduardo, contra, marcou o gol dos portugueses. O primeiro oficial na Arena. Elton, de pênalti, fez para os alvirrubros.

