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Mundial Copa do Mundo Feminina 2027: confira os estádios que a Seleção Brasileira vai jogar A abertura do torneio vai ser realizada no Maracanã, no dia 24 de junho

A Seleção Brasileira teve o caminho detalhado da Copa do Mundo Feminina 2027. A estreia ocorrerá no Maracanã, que também será o palco da final.

O Brasil é o país-sede do torneio e vai participar da abertura no dia 24 de junho. A decisão está programada para o dia 25 de julho.

A tabela foi divulgada pela Fifa nesta quinta-feira (20). Apenas o Brasil, cabeça de chave do Grupo A, teve os jogos detalhados, uma vez que os grupos ainda não foram sorteados.

Caminho do Brasil

Depois de estrear no Maracanã, o segundo jogo da Seleção Brasileira será na na Neo Química Arena, em São Paulo (29 de junho). A fase de grupos termina no Mané Garrinha, em Brasília (4 de julho).

A partir do mata-mata, o caminho do Brasil pode variar dependendo da posição em que classificação.

Caso avance em 1º lugar do Grupo A, a Seleção Brasileira tem jogos marcados as oitavas de final, quartas de final e seminal nos seguintes estádios: Arena Castelão, em Fortaleza (10 de julho); Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (16 de julho); Neoquímica Arena, em São Paulo (20 de julho).

Caso avance em 2º lugar do Grupo A, os jogos do mata-mata serão nos estádios: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (11 de julho); Arena Castelão, em Fortaleza (17 de julho) e Macaranã, no Rio de Janeiro (21 de julho).

A disputa de 3º lugar está programada para a Neoquímica Arena, em São Paulo (24 de julho).

Pernambuco sede

Pernambuco é uma das sedes da Copa do Mundo Feminina 2027. O estado vai receber setes jogos do torneio.

A Arena de Pernambuco terá dois jogos do Grupo E, um do Grupo A, um do Grupo D, um do Grupo G, um do Grupo B e o mata-mata entre 1ºC x 2º D.

Domingo, 27 de junho: Grupo E, jogo 9

Terça-feira, 29 de junho: Grupo A, jogo 17

Quinta-feira, 1º de julho: Grupo D, jogo 23

Sábado, 3 de julho: Grupo G, jogo 29

Segunda-feira, 5 de julho: Grupo B, jogo 35

Quarta-feira, 7 de julho: Grupo E, jogo 41

Sábado, 10 de julho: Oitavas de final 1ºC x 2º D, jogo 50

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