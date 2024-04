A- A+

FUTEBOL Copa do Mundo Feminina 2027: EUA e México desistem de candidatura a país sede; Brasil segue na briga Países decidiram retirar candidatura para focar no pleito para o Mundial de 2031

No próximo dia 17 de maio, a FIFA vai divulgar qual país será o escolhido a sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027.



Nesta segunda, Estados Unidos e México decidiram retirar a candidatura a país sede do Mundial, com a justificativa em focar esforços para sediar a Copa de 2031.



O Brasil segue na briga para sediar a competição pela primeira vez na história.

O anúncio oficial da FIFA acontecerá em cerimônia na Tailândia, daqui a pouco mais de três semanas. O Brasil está na disputa para ser a sede do Mundial e tem como adversária a candidatura conjunta de Alemanha, Bélgica e Holanda.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, afirmou que a entidade está confiante em ser escolhida como a sede da Copa de 2027, e que o futebol feminino é uma das prioridades da atual gestão da confederação.





- A CBF respondeu todas as exigências da Fifa e agora trabalha de forma incansável para obter os votos necessários para realizar, pela primeira vez, na história a Copa do Mundo Feminina no nosso país. O futebol feminino é uma das prioridades da minha gestão e a realização desse grande evento será um grande impulso para a sua massificação em todo o país - disse o presidente.

