Copa do Mundo Feminina de 2027 deverá movimentar R$ 8,8 bilhões no Brasil, diz estudo
Governo espera, ainda, a criação de 73 mil postos de trabalho
O governo federal estima que a Copa do Mundo Feminina de 2027 representará para o país uma atividade econômica de cerca de 1,5 bilhão de dólares, informou nesta terça-feira (25) a responsável diplomática pelo evento.
O maior torneio de futebol feminino será realizado de 24 de junho a 25 de julho em oito cidades brasileiras.
Um estudo encomendado pelo governo federal "aponta uma movimentação econômica durante o evento na ordem de 8,8 bilhões" de reais, disse, em entrevista coletiva, a secretária extraordinária para a Copa do Mundo Feminina, Juliana Agatte.
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O cálculo contempla efeitos diretos e indiretos em setores como hotelaria, alimentação, transporte e serviços.
"Metade corresponde a investimentos da Fifa", detalhou Agatte.
O governo espera, ainda, a criação de 73 mil postos de trabalho por causa da Copa do Mundo.
O estudo, elaborado pela Fundação Getulio Vargas, estima também que cerca de dois milhões de turistas viajarão ao Brasil durante a competição.
Esses números "nos deixaram bastante entusiasmados", acrescentou Agatte.
A Copa do Mundo feminina contará com a participação de 32 seleções, e 14 vagas ainda estão em disputa. Os ingressos começarão a ser vendidos no dia 1º de dezembro, e os grupos serão sorteados no dia 11 de dezembro, em uma cerimônia no Rio de Janeiro.
"Temos grandes expectativas. A Fifa e a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) apontam um maior interesse por patrocínios. Elas já enxergam o futebol feminino como um negócio", afirmou a secretária.