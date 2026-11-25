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Futebol Feminino Copa do Mundo Feminina de 2027 deverá movimentar R$ 8,8 bilhões no Brasil, diz estudo Governo espera, ainda, a criação de 73 mil postos de trabalho

O governo federal estima que a Copa do Mundo Feminina de 2027 representará para o país uma atividade econômica de cerca de 1,5 bilhão de dólares, informou nesta terça-feira (25) a responsável diplomática pelo evento.

O maior torneio de futebol feminino será realizado de 24 de junho a 25 de julho em oito cidades brasileiras.

Um estudo encomendado pelo governo federal "aponta uma movimentação econômica durante o evento na ordem de 8,8 bilhões" de reais, disse, em entrevista coletiva, a secretária extraordinária para a Copa do Mundo Feminina, Juliana Agatte.

O cálculo contempla efeitos diretos e indiretos em setores como hotelaria, alimentação, transporte e serviços.

"Metade corresponde a investimentos da Fifa", detalhou Agatte.

O governo espera, ainda, a criação de 73 mil postos de trabalho por causa da Copa do Mundo.

O estudo, elaborado pela Fundação Getulio Vargas, estima também que cerca de dois milhões de turistas viajarão ao Brasil durante a competição.

Esses números "nos deixaram bastante entusiasmados", acrescentou Agatte.

A Copa do Mundo feminina contará com a participação de 32 seleções, e 14 vagas ainda estão em disputa. Os ingressos começarão a ser vendidos no dia 1º de dezembro, e os grupos serão sorteados no dia 11 de dezembro, em uma cerimônia no Rio de Janeiro.

"Temos grandes expectativas. A Fifa e a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) apontam um maior interesse por patrocínios. Elas já enxergam o futebol feminino como um negócio", afirmou a secretária.

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