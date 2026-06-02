A- A+

FUTEBOL FEMININO Copa do Mundo Feminina de 2027: governo oficializa regras do torneio e premia pioneiras da seleção Lei publicada no Diário Oficial reúne garantias apresentadas à FIFA durante a candidatura brasileira e prevê reconhecimento financeiro para atletas que defenderam o país em competições internacionais nas décadas de 1980 e 1990

O governo federal sancionou a lei que estabelece as regras para a realização da Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil e prevê o pagamento de R$ 500 mil para cada jogadora que integrou a Seleção Brasileira no 1988 FIFA Women's Invitation Tournament e na Copa do Mundo Feminina de 1991. Publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, a norma reúne as garantias apresentadas à FIFA durante a candidatura brasileira e reconhece atletas que ajudaram a construir a história do futebol feminino no país.

O prêmio será concedido às ex-jogadoras que defenderam o Brasil nas duas competições internacionais consideradas pioneiras para a modalidade. Nos casos de atletas já falecidas, o valor será destinado aos herdeiros legais. A iniciativa busca reparar uma dívida histórica com gerações que atuaram em um período de menor investimento, visibilidade e apoio institucional ao futebol feminino.

Além do reconhecimento às atletas, a legislação formaliza as medidas necessárias para a realização da Copa do Mundo Feminina de 2027, a primeira da história disputada na América do Sul. O texto consolida compromissos assumidos pelo governo brasileiro durante o processo de candidatura e define diretrizes para a organização do torneio.

Seleção Feminina de Futebol. Foto: Nayra Halm

Entre os princípios previstos na lei estão a promoção da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no esporte, o combate à discriminação e o incentivo à participação feminina em áreas como arbitragem, gestão esportiva, direção técnica e formação de atletas.

A norma também prevê ações voltadas à construção de um legado para o futebol feminino após a competição, com foco na ampliação da prática esportiva entre meninas e mulheres e na valorização profissional dentro da modalidade.

O texto ainda detalha aspectos relacionados aos direitos de mídia, marketing, propriedade intelectual, ingressos, parceiros comerciais e demais eventos oficiais vinculados à FIFA e à realização do Mundial.

Escolhido como sede em maio de 2024, o Brasil receberá a Copa do Mundo Feminina entre junho e julho de 2027. A competição marcará a primeira realização do principal torneio do futebol feminino em um país sul-americano.

Veja também