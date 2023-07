A- A+

FUTEBOL Copa do Mundo Feminina: entenda como vão funcionar as explicações ao vivo de decisões do VAR Novo sistema visa a aprimorar transparência das medidas tomadas com ajuda do árbitro de vídeo

Ter as autoridades explicando ao vivo aos estádios e à televisão as decisões tomadas usando o árbitro de vídeo, o VAR, durante a Copa do Mundo Feminina, tornará o processo "mais transparente", disse o chefe de arbitragem da Fifa, Pierluigi Collina, da Itália, nesta terça-feira.

O sistema será usado pela primeira vez em um grande torneio quando a Copa do Mundo Feminina começar na quinta-feira, depois de ter sido testado no Mundial de Clubes deste ano, no Marrocos, e na Copa do Mundo Sub-20, na Argentina, em junho.

Collina, presidente do Comitê de Arbitragem da Fifa, disse aos repórteres que os testes geraram respostas positivas.

— Queremos dar mais transparência, mais entendimento à decisão tomada por um árbitro — afirmou. — Os árbitros aqui em Sydney já treinaram no campo de treinamento e as coisas estão indo bem (...) Estamos muito confiantes de que esta nova ferramenta será muito positiva.

Os torcedores, há muito, pedem mais transparência nas decisões baseadas no VAR. Mas como funciona o novo sistema a ser implementado na Copa Feminina?

Microfone na camisa, explicação em inglês

Os juízes na Nova Zelândia e na Austrália consultarão uma tela ao lado do campo antes de anunciar sua decisão, o motivo da decisão, os jogadores envolvidos e uma breve descrição do incidente por meio de um microfone em sua camisa.

Collina admitiu alguma preocupação de que os árbitros tenham que dar explicações em inglês, que não é a língua nativa de muitos atletas, torcedores e membros da comissão técnica.

— Como em tudo, há prós e contras — disse ele. — Depois vamos discutir e considerar o que é melhor para o futuro.

Os árbitros também foram instruídos a não perder tempo durante o procedimento na Copa do Mundo.

